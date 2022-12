Twitter : le compte Twitter de Kanye West suspendu pour "incitation à la violence" après un tweet antisémite, annonce Elon Musk

Le rappeur américain avait publié une image représentant une croix gammée entrelacée avec une étoile de David.

Son commentaire sur Hitler n'est pas passé. Twitter a suspendu vendredi 2 décembre le compte du rappeur américain Kanye West pour "incitation à la violence", a annoncé le patron du réseau social Elon Musk. La star américaine avait publié une image représentant une croix gammée entrelacée avec une étoile de David.

"Simplement pour clarifier que son compte a été suspendu pour incitation à la violence", a indiqué M. Musk, en réponse à l'image postée par le rappeur, de plus en plus isolé après ses récentes remarques antisémites et son admiration affichée pour Hitler. Lors d'une apparition ubuesque dans l'émission "Infowars" jeudi, animée par le présentateur complotiste Alex Jones, l'artiste, s'était lancé dans une tirade sur le pêché, la pornographie et le diable. Englué dans une série de polémiques pour des propos antisémites, Kanye West a été lâché en cascade par les marques avec lesquelles il collaborait. L'équipementier sportif Adidas a notamment coupé les ponts avec le rappeur fin octobre à cause de propos jugés antisémites.