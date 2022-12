Etats-Unis : Kanye West affiche son admiration pour Hitler et fait fuir le réseau social conservateur Parler

Lors d'une apparition ubuesque dans l'émission "Infowars", animée par le présentateur complotiste Alex Jones, l'artiste a dit "j'aime Hitler".

Le rappeur Kanye West, de plus en plus isolé après ses récentes remarques antisémites, s'est enfoncé un peu plus jeudi 1er novembre avec ses propos admiratifs pour Hitler lors d'une interview lunaire. Dans le même temps est tombé l'annonce de l'annulation du rachat du réseau social Parler, qu'il convoitait depuis ses démêlés avec d'autres plateformes.

Lors d'une apparition ubuesque dans l'émission "Infowars", animée par le présentateur complotiste Alex Jones, l'artiste, qui se fait désormais appeler Ye et portait une cagoule noire recouvrant la totalité de son visage, s'est lancé dans une tirade sur le pêché, la pornographie et le diable. "J'aime Hitler", a lancé la star à plusieurs reprises. Loin de calmer le jeu après ses remarques antisémites qui ont poussé de nombreuses marques, dont Adidas, à couper les ponts avec lui, le rappeur en a rajouté une couche, déclenchant un déluge de condamnations sur les réseaux sociaux.

Dans la foulée, la maison mère de Parler, Parlement Technologies, a annoncé qu'elle renonçait à se faire racheter par le titan du rap. Une décision "prise mi-novembre", a assuré l'entreprise aux commandes de ce réseau social, très populaire auprès des ultra-conservateurs pour sa défense d'une liberté d'expression quasiment sans limites. Kanye West avait initialement fait part de sa volonté de racheter Parler.