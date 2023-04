K-Pop : le chanteur Moonbin est mort à l'âge de 25 ans, selon son label

Aucune cause présumée du décès n'a été fournie par le label de la star sud-coréenne.

Triste nouvelle pour les fans de K-Pop. La star sud-coréenne Moonbin est décédée, mercredi 19 avril, à l'âge de 25 ans, selon son label Fantagio. "Le 19 avril le membre d'Astro Moonbin a quitté notre monde de façon inattendue, devenant une étoile dans le ciel", a écrit en corréen le label Fantagio sur son compte officiel Twitter.

Le label n'a fourni aucune cause présumée de décès. Le communiqué demande à chacun de "s'abstenir de rapports spéculatifs et malveillants" afin que sa famille du chanteur puisse lui rendre hommage et l'honorer en paix.

Moon Bin était membre du groupe Astro et a également joué avec un sous-groupe appelé Moonbin & Sanha. Il a rejoint le programme de stagiaires du label Fantagio dès son plus jeune âge et a fait ses débuts avec Astro en février 2016, qui comptait alors six membres. Sa soeur, Moon Sua, est également une chanteuse de la K-pop, membre d'un groupe de filles appelé Billlie.