Le père de Laeticia Hallyday condamné à quatre mois de prison avec sursis pour avoir agressé un pêcheur à Saint-Martin

André Boudou, le père de Laeticia Hallyday, a été condamné par le tribunal à 4 mois de prison avec sursis pour des faits de violence par le tribunal de Saint-Martin, mardi 15 octobre. Il a également écopé d'une peine de 13 000 euros d'amende.

Absent à l'audience, l'homme de 67 ans était jugé pour avoir agressé, en mars, un pêcheur qui lui demandait de réduire la vitesse de son bateau dans le lagon. La victime a eu une coupure à l'arcade sourcilière, une blessure à la lèvre, des hématomes et a perdu deux dents, selon son avocat. Il s'est vu prescrire dix jours d'incapacité totale de travail (ITT).

La défense a argué que la victime avait vu dans cette affaire une aubaine pour ses frais dentaires, et qu'elle avait voulu "profiter de la notoriété" de d'André Boudou. Le tribunal n'a pas suivi les réquisitions du parquet qui avait réclamé 10 mois de prison ferme et 3 000 euros d'amende. Pour les justifier, le vice-procureur avait précisé qu'il s'agissait "d'une agression pure et simple, rien ne justifie des coups violents".