Héritage de Johnny : Laeticia Hallyday va faire appel après la décision de la justice française de se saisir du litige

Le tribunal de Nanterre a estimé mardi que la justice française était compétente pour se prononcer sur cette affaire qui déchire le clan Hallyday depuis plus d'un an.

Laeticia Hallyday ne s'avoue pas vaincue. Elle va faire appel de l'ordonnance du tribunal de Nanterre, qui a estimé mardi 28 mai être compétent pour trancher le litige sur l'héritage de Johnny Hallyday, a annoncé l'avocat de la veuve du chanteur, Me Ardavan Amir-Aslani. Le tribunal de grande instance de Nanterre a jugé que c'était à la justice française, et non à la justice américaine, de se prononcer sur la succession de la star contestée par ses deux enfants aînés Laura Smet et David Hallyday.