Joao Gilberto, la voix de la bossa nova, s'est éteint

Savant mélange de samba brésilienne et de jazz, la bossa-nova a été créée par Joao Gilberto. The Girl from Ipanema est sans doute sa chanson la plus célèbre. Interprétée par son épouse, elle l'a fait connaître dans le monde entier. Elle a, depuis, été reprise par plus de 150 artistes, dont l'immense Frank Sinatra. Elle est également la plus jouée, alors qu'elle a été enregistrée il y a près de soixante ans.

Chanteur de l'âme brésilienne

Guitariste hors pair, touche-à-tout de génie, chanteur de l'âme brésilienne à la voix douce et reconnaissable entre toutes, Joao Gilberto s'est produit sur les plus grandes scènes du monde pendant cinq décennies, devant des fans qui l'adulaient. Âgé de 88 ans, celui qui est considéré comme le père de la bossa-nova est décédé chez lui, dans sa ville de Rio de Janeiro. C'est tout un univers musical qui est en deuil.