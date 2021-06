Musique : Ella Fitzgerald, une légende qui s’est éteinte il y a vingt-cinq ans

Elle était surnommée "The first lady of swing". Ella Fitzgerald est une véritable légende dans le monde de la musique. Alors qu’elle se voyait dans un premier temps devenir danseuse, sa trajectoire a finalement été différente. "Elle participe à un concours amateur à Harlem (New York, États-Unis). Elle passe juste après un duo de danseuses époustouflantes et elle se dit ‘ce n’est pas possible, je vais me ridiculiser’. Et là, son réflexe, c’est de chanter", raconte Steven Jezo-Vannier, auteur de Il était une voix en Amérique.

Trois albums enregistrés avec Louis Armstrong

Ella Fitzgerald se retrouve rapidement à monter sur scène avec des musiciens légendaires comme Duke Ellington ou bien Benny Goodman et chantera en duo avec Frank Sinatra ou Dean Martin. C’est avec Louis Armstrong qu’elle partagera une complicité particulière, les deux artistes enregistrant au total trois albums en commun. La voix de la chanteuse aura marqué l’histoire de la musique.