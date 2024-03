Sylvain Luc était non seulement un immense guitariste de jazz, technicien hors pair, mais aussi compositeur et arrangeur. Il a collaboré avec Al Jarreau, Stefano Di Battista, Catherine Lara, Michel Jonasz, Michel Legrand, Didier Lockwood, Al Di Meola, Richard Bona, Biléli Lgrène, Paul Lay... En 2010, le musicien avait remporté à la fois le Grand Prix du Jazz de la SACEM et le prix Django-Reinhardt.

Biréli Lagrène et Sylvain Luc au Nancy Jazz Pulsations

Biréli Lagrène fut l'un des complices de Sylvain Luc. Sur le site des Nuits de Fourvière, Biréli Lagrène cite Sylvain Luc comme l'un de ses guitaristes préférés. Ils ont souvent partagé la scène et ont enregistré de nombreux albums ensemble.

"Valsa" en session sur l'antenne de TSF Jazz

Valsa, extrait de son album Simple Song. Un album sorti en 2023 chez Space Time Records, salué par le monde du jazz et la critique.

Paul Lay / Sylvain Luc, magie d'une rencontre au sommet de la musique

Le 13 mai 2023, sur le plateau de Mélodies Nocturnes sur Franceinfo TV, la rencontre du guitariste Sylvain Luc et du pianiste Paul Lay, deux maîtres sensibles et généreux entre lesquels le courant musical s'est établi spontanement et a circulé dans les plus hautes sphères de la musique.