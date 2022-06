Jazz sous les pommiers 2022 : huit belles performances live à retrouver sur france.tv et France Musique

Pénalisé par la pandémie comme tous les festivals (annulé en 2020, décalé de trois mois dans une version plus courte en 2021), Jazz sous les pommiers 2022 a savouré, entre le 20 et le 28 mai, le bonheur de renouer avec le public, sans restrictions ni contraintes. Le dernier soir, dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux, le festival normand basé à Coutances s'est réjoui du "vent d’allégresse [qui] a soufflé autant dans les rues que dans les salles". Avec à la clé un bilan "au delà des espérances" après deux ans de crise sanitaire : "La fréquentation de cette édition 2022 a été très proche de 2019 avec plus de 90% de taux de remplissage des salles." Plusieurs performances live de Coutances sont disponibles sur france.tv, mais aussi France Musique.

Émile Parisien présente son album "Louise" avec son super-groupe franco-américain

Émile Parisien, brillant saxophoniste soprano, a sorti fin janvier un très bel album enregistré à la tête d'un sextet franco-américain de choc. Côté scène jazz française, on y retrouve ses vieux complices Roberto Negro (piano), Manu Codjia (guitare). Côté scène américaine : le trompettiste Theo Crocker, le batteur Nasheet Waits et le bassiste Joe Martin. Dans l'album Louise (un titre en allusion à l'artiste Louise Bourgeois), Émile Parisien s'offre un moment d'introspection dans les étapes de son parcours musical. Concert capté le 21 mai.

L'Île aux chants mêlés, voyage maritime et musical avec Marion Rampal à la barre



Mélange poétique de chant et de théâtre, survol didactique de musiques et airs traditionnels repris par les mondes de la chanson et du jazz, voyage de la Nouvelle-Orléans à la Jamaïque, de Hawaï à la Réunion... L'occasion d'entendre des thèmes tantôt popularisés, tantôt écrits par des artistes tels que Harry Belafonte, Hugues Aufray ou Liliʻuokalani, et des compositions originales. Un séduisant voyage à travers les océans par un équipage très musical : Marion Rampal (chant, guitare, composition), Pierre-François Blanchard (piano, claviers, composition) et Sébastien Llado (trombone, conques, instruments à vent). Un spectacle familial illustré par les dessins d'une étoile du jazz, la chanteuse Cécile McLorin Salvant. Mise en scène : Jeanne Béziers. Texte : Martin Sarrazac. Concert capté le 20 mai.

Laurent Coulondre, en trio, rend hommage à son héros Michel Petrucciani

Avec à ses côtés le légendaire André Ceccarelli (batterie) et Jérémy Bruyère (contrebasse), le pianiste et organiste Laurent Coulondre revisite la musique du jazzman qui l'a profondément marqué et inspiré dans sa jeunesse : Michel Petrucciani. En 2019, il lui a consacré un très bel album, Michel on my Mind, enregistré à la tête du même trio. Sur scène comme au disque, son hommage est léger, aérien, élégant. Concert capté le 21 mai.

Kokoroko et son afrojazz made in London

Concert disponible sur le site france.tv

Collectif originaire de la scène londonienne, Kokoroko fait partie de ces jeunes formations qui fusionnent à merveille le jazz du 21e siècle, le groove et les rythmes de l'Afrique de l'Ouest. Au menu, des cuivres, des chœurs, des solistes instrumentaux et vocaux pour un voyage musical d'une grande fraîcheur et richesse. Et sur scène, on admire ces huit artistes très attachants et leurs morceaux très envoûtants. Concert capté le 21 mai.

Urban Village, quatre amis de Soweto pour une folk ensorcelante

Concert disponible sur le site france.tv

Ils sont quatre copains musiciens originaires de Soweto, township (quartier pauvre) du sud-ouest de Johannesbourg. Ils proposent un répertoire unissant folk et musiques traditionnelles sud-africaines, sans se priver de clins d'œil comme ce Chant des Partisans auquel un hommage très discret semble furtivement esquissé dans les premières notes de guitare du concert. Ils nous accueillent d'emblée dans un univers sonore où l'on aime s'abandonner, particulièrement séduit par la voix du chanteur Tubatsi Mpho Moloi, sans oublier le guitariste Lerato Ntsane Lchiba. Le groupe a sorti en 2021 un album intitulé Udondolo. Concert capté le 20 mai.

Des concerts captés par France Musique... et un double album CD