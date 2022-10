Isabelle Adjani, Angèle, Juliette Binoche... des artistes françaises se coupent les cheveux en soutien aux femmes iraniennes

Elles sont une cinquantaine d'actrices et artistes françaises à soutenir les Iraniennes qui manifestent contre la mort de Masha Amini.

Une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux, celles d'actrices et artistes françaises qui apportent leur soutien aux femmes iraniennes suite à la mort de Mahsa Amini. À l’initiative de cette vidéo, trois avocats : la bâtonnière de Paris Julie Couturier, l’ancienne présidente du Conseil national des barreaux, Christiane Feral Schuhl et Richard Sédillot, spécialisé dans la défense des droits humains.

Cette jeune femme de 22 ans a été arrêtée et maltraitée, le 13 septembre, par la police des mœurs jusqu'à ce que mort s'ensuive. Il lui était reproché d'avoir porté le voile de manière inappropriée et d'avoir laissé paraître des mèches de cheveux. Depuis la mort de Mahsa, le 16 septembre, le peuple iranien, les femmes en tête, manifeste au péril de sa vie pour un accès aux libertés les plus essentielles.

En fond musical, la reprise du chant italien Bella Ciao

Dans cette vidéo publiée par le compte Instagram "Soutien femmes Iran", on aperçoit Marion Cotillard, Isabelle Adjani, Angèle, Pomme, Alexandra Lamy, Isabelle Huppert, Laure Camaly, Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg, Julie Gayet, Mélanie Laurent, Juliette Binoche. En fond musical, la reprise du chant italien Bella Ciao par la chanteuse iranienne Gandom, devenue l’hymne de la contestation.