INFOGRAPHIES. Quels sont les artistes incontournables des festivals français cette année ?

La saison des festivals est l'occasion de retrouver sur scène les artistes les plus en vogue de l'année, qui ne sont pas forcément connus de tous. Franceinfo a épluché les têtes d'affiche des festivals pour identifier les pépites que se disputent les programmateurs.

Si vous êtes amateurs de musique et de camping, il y a de fortes chances que vous croisiez la route de Therapie Taxi, Eddy de Pretto ou Columbine cet été. Ces trois groupes et artistes composent le trio de chouchous des programmateurs de festivals, puisqu'ils participent cette année à 14 "gros" événements musicaux français. Angèle, Boulevard des airs (avec 13 apparitions), Clara Luciani, Roméo Elvis et Jeanne Added (12 apparitions) sont les autres artistes incontournables des scènes musicales, selon le décompte réalisé par franceinfo.





En 2015, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV) avait recensé plus de 1 600 festivals en France. Par commodité, franceinfo a donc choisi de retenir la liste des événements ayant accueilli plus de 15 000 personnes l'an passé, ce qui représente des données pour 82 événements*. Ce classement peut donc omettre les éventuels concerts des artistes concernés dans des festivals plus modestes, mais il illustre toutefois les tendances de l'année en cours.

En témoigne cette autre visualisation réalisée à partir d'un panel de quelques festivals, permettant de faire apparaître la concentration de ces chouchous des programmateurs en 2019. Ces derniers doivent parfois traverser la France de long en large en quelques heures, comme le chanteur Eddy de Pretto. Ce dernier participera ainsi au Fnac Live Festival le 4 juillet à Paris, au Festival de Bobital (Côtes-d'Armor) le 5, à Pause Guitare le 6 à Albi (Tarn) et au Mainsquare d'Arras (Pas-de-Calais) le 7.

A notre tour, nous avons donc décidé d'imaginer l'affiche d'un festival imaginaire qui reprend les 27 artistes qui se produiront le plus souvent cette année dans les "gros" festivals. De Roméo Elvis à Clara Luciani en passant par Skip the Use, Orelsan ou Gaëtan Roussel, il y en a pour tous les goûts.

Si l'on regroupait lors d'un événement les artistes les plus présents dans les principaux festivals de musique de l'été 2019, l'affiche de ce "festival idéal" ressemblerait à celle-ci. (PIERRE-ALBERT JOSSERAND / FRANCEINFO)

* La programmation n'était pas encore disponible pour la Fête de L'Humanité, Electrobeach, les Transmusicales de Rennes, Climax Festival, les Escales de Saint-Nazaire, Scopitone. Il n'y a pas d'édition du Download Festival et du festival Couvre Feu en 2019.