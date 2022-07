Metallica : le retour dans les charts du classique "Master of Puppets" grâce à la série "Stranger Things"

Un riff féroce, un interlude exaltant, un solo vertigineux. Huit minutes et 35 secondes devenues classiques du metal. Plus de 35 ans après sa sortie, Master of Puppets de Metallica remue toujours autant l’auditeur. Et, depuis le début du mois de juillet, le morceau est aussi revenu remuer les plateformes de streaming. De la 184e place le 1er du mois, il a grimpé jusqu’à la 12e place des morceaux les plus écoutés dans le monde sur Spotify en seulement cinq jours. Même percée sur Apple Music et Deezer, avec respectivement les 35e et 37e places du classement.

Le même destin que "Running up That Hill"

Le carburant de cette ascension éclair ? Comme Kate Bush et son Running Up That Hill quelques semaines plus tôt, le quatuor de heavy metal a grimpé dans le train de la série Stranger Things. Et comme Kate Bush qui ne quitte plus le podium des plateformes d’écoute depuis, l’effet accélérateur de la saison 4 de la création Netflix n’a pas tardé à se faire sentir.

La scène est épique. Ou "Métal !" comme diraient ses personnages. Au cœur d’un dernier épisode aux allures (et à la durée) de superproduction hollywoodienne, Master of Puppets s’invite dans les cordes de la guitare Warlock d’Eddie Munson (interprété par Joseph Quinn). Ampli branché, médiator empoigné. Comme possédé par Kirk Hammett (guitariste soliste de Metallica), le lycéen au look métalleux enchaîne les power chords héroïques pour attirer des chauves-souris démoniaques loin de ses camarades. Résultat : 325 % d’augmentation des écoutes du morceau de 1986 sur Spotify le lendemain de la sortie du dernier épisode de la saison.

"Nous étions impatients de voir le résultat final"

Quelques semaines plus tôt, les milliers de festivaliers du Hellfest remerciaient Metallica pour leur clôture par l’incontournable Master of Puppets. Aujourd'hui, c’est au tour du groupe de remercier les créateurs de Stranger Things pour avoir transcendé leur chanson. "Nous étions impatients de voir le résultat final et il nous a tous sidérés... écrivaient-ils sur leur compte Instagram le 6 juillet. C’est tellement bien fait que certains fans ont pu deviner le titre juste en voyant quelques secondes les mains de Joseph Quinn dans le trailer !! C’est tellement cool !"

Arrivé au générique de fin, un nom ravira les fans de la bande à James Hetfield : Tye Trujillo. Le fils de 17 ans du bassiste de Metallica, Robert Trujillo, a donné lui-même quelque coups de médiator dans la version du morceau arrangée pour la série. Un accomplissement de plus pour celui qui avait déjà officié en tant que bassiste remplaçant pour la tournée sud-américaine du groupe Korn à seulement 12 ans.