Hellfest 2022 : The Inspector Cluzo ouvre un festival de metal qui s'annonce brûlant

Le plus gros festival de metal d'Europe commence ce vendredi 17 juin. Après deux années de pandémie, les milliers de festivaliers sont prêts à affronter la chaleur, du climat comme de l'enfer. Ils pourront compter sur l'énergie de The Inspector Cluzo pour lancer les hostilités.

Ce n'est pas une vague de chaleur qui va faire peur à des metalleux... quoique. Alors que l'ouest de la France est touché par une canicule inédite pour une mi-juin avec des températures qui approchent les 40 degrés, le Hellfest n'échappe pas à cet épisode d'extrême chaleur.

À Clisson, en Loire-Atlantique, le plus gros festival européen de metal commence ce vendredi 17 juin et se poursuivra jusqu'au 26 juin. Une édition XXL sur deux week-ends avec 350 concerts pour "rattraper" l'édition 2021 annulée à cause du Covid-19, comme l'avait déjà été l'édition 2020. Des milliers de fans sont déjà présents sur le site depuis jeudi 16 juin. Les metalleux ont le sourire, même s'ils souffrent de la chaleur.

Le camping du festival, installé sur une parcelle prêtée par un agriculteur, est dénué du moindre arbre. Les tentes posées en plein cagnard sont de vrais fours. "On va avoir chaud, mais c'est le jeu", sourit un festivalier. Dans les pogos, la température devrait monter encore d'un cran pour atteindre un ressenti proche des flammes de l'Enfer : le Hellfest n'aura jamais aussi bien porté son nom. Pour éviter les accidents, les organisateurs redoublent donc d'attention, comme l'explique Ben Barbaud, le directeur du Hellfest.

"D'habitude, on avait toujours un camion pompe du SDIS (Service départemental d'incendie et de secours) qui venait arroser les publics devant les scènes. On va passer cette année à trois camions disséminés sur le site. Et on a décidé de laisser passer l'ensemble des festivaliers munis de gourdes et de bouteilles d'eau avec les bouchons. On va être extrêmement vigilant avec les secouristes, avec le SDIS, pour être au plus près des gens qui vont souffrir de cette chaleur", dit Ben Barbaud.

The Inspector Cluzo et The Offspring en ouverture

À l'affiche de ce premier jour de festival, il y aura notamment le duo de rockeurs landais The Inspector Cluzo. Mathieu Jourdain (batterie) et Laurent Lacrouts (chant et guitare) débutent au Hellfest une tournée européenne.

Alors qu'ils partagent toujours leur vie entre leur ferme et la scène, ces producteurs de foie gras disent leur bonheur de mener cette vie d'artistes "saisonniers". "On ne fait pas que de la scène, que de la musique, que sortir des albums. On est aussi des fermiers. C'est important de ménager la ferme et le côté musique et de combiner tout ça. La scène, c'est l'aboutissement du travail qui a été fait en amont", confie Mathieu Jourdain.

Parmi les autres groupes qui grimperont sur la scène principale vendredi 17 juin, il y aura également les très populaires The Offspring, mais aussi Deftones ou The Dropkick Murphys. En attendant du très lourd les prochains jours avec notamment le légendaire groupe Metallica en clôture du festival le 26 juin.

Toute la programmation du festival du Hellfest 2022 est à découvrir sur le site officiel.