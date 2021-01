Covid-19 : les Grammy Awards reportés au 14 mars en raison de la flambée de l'épidémie à Los Angeles

La cérémonie des Grammy Awards est reportée en raison de la flambée de l'épidémie de Covid-19 à Los Angeles (Etats-Unis), ont annoncé les organisateurs mardi 5 janvier. Initialement prévue le 31 janvier, elle aura finalement lieu le 14 mars. Dans un communiqué conjoint, la Recording Academy et la chaîne de télévision CBS ont expliqué avoir pris cette décision à l'issue de discussions avec des experts sanitaires et des artistes devant se produire durant l'événement.

"La détérioration de la situation liée au Covid à Los Angeles, avec des hôpitaux submergés, des services d'urgences débordés, et les nouvelles recommandations de l'Etat et des gouvernements locaux, nous ont convaincus que reporter la cérémonie était la meilleure chose à faire", ont ajouté les organisateurs. Après avoir été moins durement touchée que beaucoup d'autres Etats américains, la Californie a vu la pandémie accélérer sur son territoire depuis début novembre. Elle enregistre actuellement plusieurs dizaines de milliers de nouveaux cas de coronavirus chaque jour et le taux de positivité a atteint 13,6% sur 7 jours glissants. Le 31 décembre, l'Etat a déploré un record de 585 morts liés au Covid-19 en journée journée.

Les organisateurs avaient déjà prévu une cérémonie 2020 en format pandémie, sans public, avec seulement les présentateurs et les artistes invités à se produire durant la retransmission, sur la chaîne nationale CBS, au Staples Center de Los Angeles. Plusieurs autres cérémonies de récompenses ont déjà été repoussées, notamment celle des Oscars, du 28 février au 25 avril.