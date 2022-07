Beyoncé : le retour d’une diva engagée

C. Airaud, M. Leroux, M. Collet, C. Vignal, M. Dumas, J. Montupet

Beyoncé, la diva des divas sort de l’ombre après six ans d’absence. Hors norme, démesurée… son personnage dépasse tous les qualificatifs. Depuis 25 ans et avec sept albums, la chanteuse fait exploser les chiffres : 160 millions d’albums vendus, 28 Grammy Awards, 270 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux. Son style : savoir mêler soul, rap et R&B. Mais la femme d’affaires sait aussi bien gérer ses sorties d’album.

Une chanteuse engagée

"Beyoncé est quelqu’un qui est dans le show-business depuis qu’elle a 10 ans donc elle connaît par cœur tous les codes, elle connaît les dangers aussi de ce milieu (…). Elle contrôle tout", explique Olivier Cachin, critique musical. En 2016, lors de la mi-temps du Super Bowl, elle s’engage contre toutes les discriminations. "Il fut un temps où nous n’avions pas la parole, mais nous allons changer le sens de l’histoire", a-t-elle affirmé. Avec son nouvel album, disco et dansant, la Queen espère faire danser la planète tout l’été.