Gojira annonce une tournée de 13 dates en France en 2025 dont l’Accor Arena de Paris le 30 novembre 2024

Gojira, le phénomène metal, qui a obtenu une reconnaissance à l’international en jouant dans les plus grands festivals et scènes du monde, revient en France pour une tournée de 13 dates intitulée Gojira France 2025 dont les tickets sont mis en vente le 27 septembre. Au programme Carcassonne, Reims, Lille et Paris le 30 novembre.

Après leur passage mémorable et internationalement salué lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, le groupe landais assied sa notoriété de leader du metal français en décrochant son premier n°1 aux Etats-Unis avec Méa Culpa (Ah ! Ça ira !).

C'est au fond d'un garage de la région de Bayonne que Gojira est formé en 1996 avec les frères Duplantier - Joe et Mario - à la guitare / chant et à la batterie mais aussi du bassiste Alex Cornillon et Christian Andreu. Après plusieurs démos Victim (1996), Possessed (1997), Saturate (1999) et Wisdom Comes (2000), ils donnent des concerts dans des festivals locaux. En 1998, Jean-Michel Labadie remplace Alex Cornillon comme bassiste du groupe. Fin 2014, ils achèvent la construction de leur propre studio à New-York (Silver Cord Studio) dans le Queens, où ils emménagent. Ils commencent à travailler sur un nouvel album en 2015 mais sont au même moment confrontés à la mort de leur mère qui inspirera l’album Magma, paru en 2016.

Depuis leur exposition sur la scène internationale avec leurs albums Fortitude ou Magma, Gojira repousse les frontières du metal. Leurs riffs puissants, mêlés à des rythmes complexes et des textes profondément engagés sur l’environnement et l’humanité, captivent une communauté de fans en pleine croissance.

La performance à la cérémonie des Jeux Olympiques

La séquence a fait le tour du monde sur les réseaux sociaux : Gojira, quatuor français à l'aura internationale, est apparu aux balcons de la Conciergerie, un des plus beaux monuments de Paris, et a entonné son morceau dans une déflagration sonore aux côtés de plusieurs Marie-Antoinette tenant leur tête ensanglantée.

Avec ce morceau, il avait enflammé la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, le 26 juillet, à Paris. Mea Culpa (Ah ! Ça ira !), interprété par le groupe de métal français en compagnie de la chanteuse lyrique Marina Viotti, est désormais disponible en streaming sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Music. Arrangé par le musicien et producteur Victor Le Masne, le titre fait honneur au chant révolutionnaire français Ah ! Ça ira, tandis que Marina Viotti y réinterprète à sa façon L'Amour est un oiseau rebelle, chanson de l'opéra Carmen de Georges Bizet.