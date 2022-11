Gal Costa, légende de la chanson brésilienne, est morte à 77 ans

La chanteuse Gal Costa était une artiste très respectée et appréciée des amateurs de musique brésilienne hors des frontières de son pays. Connue pour sa voix cristalline, elle est décédée mercredi à l'age de 77 ans. Gabriela Carvalhão, son attachée de presse, a déclarée à l'AFP "malheureusement, nous confirmons cette information", sans préciser les causes du décès.

Gal Costa avait dû annuler le week-end dernier un concert au festival Primavera Sound, à Sao Paulo, après avoir subi en septembre une opération pour retirer un nodule de la fosse nasale.

Une carrière riche et dense

Née à Salvador de Bahia, elle était l'une des figures de proue du tropicalisme, à la fin des années 60. Sa carrière est lancée par un premier album en duo avec Caetano Veloso, Domingo, sorti en 1967 et abritant une chanson devenue un classique de Veloso, Coração vagabundo. Ce dernier, à 80ans, déclare sur Twitter "Je suis très touché et attristé par le décès de ma soeur Gal Costa".

Au cours de sa carrière, Gal Costa a sorti une quarantaine de disques, entre albums studio et live, se faisant l'interprète des plus grands compositeurs du Brésil : Veloso et Gil bien sûr, mais aussi Ary Barroso, Dorival Caymmi, Tom Jobim, Chico Buarque, Djavan ou Luiz Melodia. En 2012, la version brésilienne du magazine Rolling Stone avait classé la chanteuse, lauréate d'un Latin Grammy Award, comme la septième plus grande voix du Brésil.

"Gal Costa a été une des plus grandes chanteuses du monde, une des principales artistes qui a porté le nom et le son du Brésil dans le monde entier (...) Notre pays perd une de ses grandes voix", a réagi le président élu Luiz Inacio Lula da Silva sur Instagram.

Une icône au Brésil

Intuitive et autodidacte, Gal Costa n'a jamais pris la moindre leçon de chant. Sa plus grande influence fut Joao Gilberto, le père de la Bossa Nova décédé en 2019, lui aussi bahianais.

Un jour, après une audition improvisée, il lui a dit: "tu es la plus grande chanteuse du Brésil". Elle a même été comparée à Janis Joplin en raison de sa sensualité rebelle en pleine dictature.

Sa présence sur scène, ses tenues colorées et parfois provocantes, sa coupe afro dans les années 70, l'ont érigée en sex-symbol, loin de l'image de l'adolescente timide de ses débuts.

Une artiste engagée

Lauréate d'un Grammy latino en 2011, Gal Costa a toujours été engagée, notamment dans la cause féministe, bien qu'elle soit demeurée discrète sur ses convictions politiques.

Cela ne l'a pas empêchée de critiquer fortement la politique culturelle du président d'extrême droite Jair Bolsonaro.

Gal Costa a assuré n'avoir jamais subi d'interrogatoire durant la dictature au Brésil (1964-1985), même si la pochette de son disque India (1973), qui la montre seins nus, a été censurée.