"Amor Azul", l'opéra-chanson cosigné par Gilberto Gil, en création mondiale début décembre à la Maison de la Radio

Gilberto Gil, l'un des plus illustres chanteurs brésiliens en activité, et le compositeur et chef d'orchestre italien Aldo Brizzi, présentent en France un opéra-chanson intitulé Amor Azul, une coproduction Radio France / France Télévisions. Reportée pour cause de pandémie de Covid-19 (en novembre 2020), la création mondiale est programmée les 2, 3 et 4 décembre à la Maison de la Radio et de la Musique (où il ne reste quasiment plus de places), en version de concert. Pour ceux qui n'auront pas pu assister au spectacle à l'auditorium de Radio France, le service public a prévu différentes retransmissions (Culturebox, France 5 et France Musique).



Gilberto Gil a dévoilé un extrait d'Amor Azul au public de São Paulo en décembre 2021, avec l'Orquestra Brasil Jazz Sinfônica dirigé par Aldo Brizzi.



Croisements de thématiques et d'esthétiques

La musique d'Amor Azul est cosignée Gilberto Gil et Aldo Brizzi. Le livret a été conçu par Brizzi, ainsi que les orchestrations. L'intrigue de cet opéra en deux actes s'inspire de trois œuvres : le Cantique des cantiques, le Nuage messager, poème lyrique de l'Inde ancienne écrit par Kalisada, et surtout la Gita-Govinda, poème de l'hindouisme écrit par Jayaveda au 13e siècle, narrant les amours de Krishna et de Râdhâ. Cela laisse entrevoir un croisement entre la dimension sacrée et les thématiques de l'amour et du désir.



L'origine et le moteur du projet Amor Azul, c'est l'interaction entre différents univers musicaux. Avec plusieurs rencontres à la clé : musique populaire brésilienne (MPB) et opéra, rythmes afro-brésiliens et orchestration classique, poésie populaire et voix lyrique, mais aussi rapprochement entre transe afro-brésilienne et mystique indienne, peut-on lire dans la présentation de l'œuvre.



Un opéra associant Gilberto Gil, la chanson populaire et l'art lyrique, voilà qui fait de Amor Azul un objet musical rare et inclassable à première vue, mais pas tant que cela. Le Brésil a déjà vu naître par le passé des spectacles musicaux impliquant des icônes de la chanson et des esthétiques et disciplines variées. On pense à O Grande Circo Místico (1983, musique de Chico Buarque et Edu Lobo) ou à Ópera do Malandro (1979, musique de Chico Buarque). Parmi les opéras ayant pu servir de référence à Amor Azul, figurent Treemonisha (Scott Joplin), Porgy and Bess (George Gershwin) et West Side Story (Leonard Bernstein).

Six ans de travail, entre Gil et Brizzi

Mais si le projet Amor Azul constitue une première pour l'ancien ministre de la Culture de Lula, il n'en est pas de même pour Aldo Brizzi. Le musicien italien, natif d'Alessandria (en 1960), ancien étudiant auprès de Leonard Bernstein et Sergiu Celibidache, signe ici son cinquième opéra. En 2021, son opéra comique Jelin a été diffusé sur France Télévisions. Il possède des liens forts avec le Brésil où il a habité entre 1998 et 2009, et il continue d'y passer une partie de l'année, ce qui lui a donné l'occasion de travailler avec des artistes comme Caetano Veloso, Tom Zé et, déjà, Gilberto Gil. Brizzi et Gil ont collaboré pendant six ans sur Amor Azul. L'opéra a été composé à Salvador de Bahia, dans la maison que le compositeur italien y possède.



Long de deux heures 45 minutes, Amor Azul se compose de deux actes, douze scènes, 47 morceaux dont 28 chansons et un duo d'amour, précise encore le texte de présentation de l'œuvre. Les 2, 3 et 4 décembre, dans l'auditorium de Radio France à l'acoustique impeccable, quelque 169 personnes seront présentes sur scène, s'est enthousiasmé Gilberto Gil mercredi 30 novembre sur les réseaux sociaux. Comme toute œuvre lyrique, l'opéra sera joué sans amplification, à l'exception d'une légère amplification pour le chanteur âgé de 80 ans, qui tiendra le rôle du narrateur, poète et troubadour des Dieux.







Aux côtés de Gil, artiste, intellectuel et figure de la société brésilienne depuis six décennies, et Brizzi au pupitre, le public pourra voir et entendre l'Orchestre philharmonique et le Chœur de Radio France (qui incarnera l'âme de la forêt et la voix intérieure), trois percussionnistes brésiliens, le guitariste Bem Gil (fils du chanteur, qui parcourt le monde à ses côtés), les danseurs indiens Raghunath Manet (célèbre ambassadeur artistique de son pays) et Swati van Rijswijk, ainsi que six chanteurs lyriques brésiliens membres du Núcleo de Ópera de Bahia, une compagnie d'art lyrique dirigée par Aldo Brizzi.



"Amor Azul", opéra chanson en deux actes. Musique de Gilberto Gil et Aldo Brizzi, livret et orchestration d'Aldo Brizzi (avec André Vallias pour la version portugaise et Bertrand Brouder pour la traduction française)



Une production Radio France en partenariat avec France Télévisions

Diffusion sur les antennes de l'audiovosiel public

Sur la chaîne Culturebox du 10 au 20 décembre

Sur France 5 en janvier 2023

Sur France Musique le 25 janvier 2023