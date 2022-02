Gary Brooker, le chanteur du groupe de rock Procol Harum, est mort à 76 ans

"C'est avec un immense regret que nous devons annoncer la mort, le 19 février 2022, de Gary Brooker (...), chanteur, pianiste et compositeur de Procol Harum, et une lumière rayonnante et irremplaçable dans l'industrie musicale", pouvait-on lire ce mardi 22 février sur le site officiel du groupe britannique de rock psychédélique. "Âgé de 76 ans, il se faisait soigner pour un cancer, mais il est décédé paisiblement chez lui."

Gary Brooker, qui était né le 29 mai 1945 dans l'est de Londres, avait appris à jouer du piano, de la guitare et du cornet dès le plus jeune âge, auprès de son père qui était musicien professionnel. A la fin des années 60, il crée avec Keith Reid le groupe Procol Harum. Un nom inspiré de celui du chat d'un ami, sans lien avec la signification latine "Au-delà des choses".

Le slow le plus célèbre de tous les temps

En 1967, le groupe sort la chanson A whiter shade of pale, devenue l’une des mélodies phares du mouvement hippie "summer of love". Inspiré de Jean-Sébastien Bach, le single a dominé les classements européens et américains, et s'est vendu à plus de 10 millions d’exemplaires.

"Je n’aurais jamais pensé que ça arrive en France, confiait-il dans une interview donnée à Franceinfo en 2017. Les mots en anglais ne sont pas faciles à comprendre. Et quand nous sommes venus à Paris pour une émission radio et que le morceau était numéro 1, je ne pouvais pas y croire ! Il était aussi numéro 1 au Venezuela et à Hong Kong ! Dans le monde entier !" Le tube reste encore aujourd'hui le slow le plus célèbre de tous les temps. Il a été repris par de nombreux artistes dont Annie Lennox et Billy Joel.

Outre sa participation à Procol Harum - qu'il a dissous en 1977 puis reformé en 1991 - Gary Brooker, fan de blues, a collaboré avec plusieurs autres groupes, comme ceux d'Eric Clapton, Ringo Starr, ainsi qu'avec des artistes comme Paul McCartney et George Harrison.