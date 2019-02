VIDEO. Une ancienne candidate de l'Eurovision retente sa chance dans "The Voice", le télécrochet de TF1

Lisa Angell avait terminé 25e sur 27 lors du grand concours européen de 2015.

Elle ne veut pas rester sur un échec. En 2015, Virginie Vetrano, alias Lisa Angell, avait représenté la France lors de l'Eurovision. La chanteuse n'était arrivée que 25e sur 27. "Ce n'était pas évident à digérer (...) Je ne m'en suis jamais vraiment remise. J'ai été beaucoup critiquée sur mon poids, mon âge... C'est pourquoi, par la force des choses, je me suis retirée de ce monde des médias", a-t-elle raconté au Figaro.

Mais pas question pour la chanteuse de 50 ans d'abandonner ses rêves de faire carrière dans la musique. Virginie Vetrano a décidé de s'aligner face aux autres candidats de "The Voice", le télécrochet de TF1, rapporte le HuffPost. Interprétant This is me de Keala Settle, elle a convaincu "Julien Clerc, ainsi que Soprano, avant de s'orienter finalement vers l'équipe du premier", écrit le site d'information. Elle est donc qualifiée pour les prochaines émissions.



Pendant ces trois dernières années, Virginie Vetrano a monté son "école de coaching vocal à Saint-Raphaël dans le Var", a-t-elle raconté à Télé Loisirs.