VIDEO. Grand favori des réseaux sociaux, Bilal Hassani cartonne avec "Roi" lors de "Destination Eurovision"

Très connu sur les réseaux sociaux, le chanteur Bilal Hassani a terminé en tête de la demi-finale de "Destination Eurovision", samedi 12 janvier sur France 2. Cette émission va permettre de choisir le représentant français au concours international, prévu en mai prochain à Tel Aviv (Israël). Agé de 19 ans, l'artiste cumule plus de 55 millions de vues pour 700 000 abonnés sur YouTube. Il n'a donc eu aucun mal à obtenir le vote du public avec sa chanson Roi, signée du groupe Madame Monsieur, et à décrocher l'un des billets pour la finale.

Confronté à une campagne de cyberharcèlement

Reconnaissable à ses perruques hautes en couleur et à son look androgyne, le chanteur fait l'objet de nombreuses insultes homophobes et menaces de mort depuis qu'il a dévoilé son homosexualité en juin dernier. A l'automne, il avait répondu à cette campagne de cyberharcèlement dans une vidéo. "Au début, je ne m’en fichais pas, les commentaires me faisaient mal, mais tu apprends à vivre avec ces 10 à 15 insultes par minute, explique-t-il au Parisien. Tu es anesthésié. Et il ne faut pas sous-estimer l’état de notre pays."