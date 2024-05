Suède : des milliers de manifestants à Malmö contre la participation d'Israël à l'Eurovision

Des milliers de personnes ont défilé calmement dans les rues de Malmö (Suède), jeudi 9 mai, pour protester contre la participation d'Israël à l'Eurovision. Le pays s'apprêtait à faire son entrée dans la compétition avec la chanteuse Eden Golan, qui doit interpréter Hurricane dans la seconde demi-finale. Cette participation au concours européen de la chanson, dont la finale se tiendra samedi, est contestée en raison de la guerre opposant Israël au Hamas à Gaza, avec à travers l'Europe, plusieurs pétitions réclamant son exclusion.

>> Eurovision 2024 : comment la guerre entre Israël et le Hamas s'est invitée dans le concours de chant

Fin mars, les candidats de neufs pays, dont le Suisse Nemo, l'un des favoris, ont pour leur part appelé à un cessez-le-feu durable. En 2022, les sociétés russes de radiodiffusion avaient été exclues de l'Union européenne de radio-télévision (UER), qui chapeaute le concours, dans le sillage de la guerre en Ukraine.

Plusieurs milliers de personnes sur la grande place

Partis de la grande place de Malmö, les manifestants, plus de 5 000 personnes selon l'équipe de l'AFP, ont défilé dans la grande artère piétonne de la ville, brandissant des drapeaux palestiniens. Des panneaux et pancartes proclamaient "Libérez la Palestine", "EUR légitimise le génocide" ou "On ne peut laver en rose le colonialisme". La militante pour le climat Greta Thunberg, connue pour ses positions propalestiniennes, était dans le cortège, aux côtés de nombreuses familles.

La militante Greta Thunberg lors d'un rassemblement propalestinien à Malmö (Suède), le 9 mai 2024. (JOHAN NILSSON / TT NEWS AGENCY VIA AFP)

Dix des seize candidats qui concourent ce soir retrouveront samedi en finale la Suède, tenante du titre, les "Big Five" – Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni – plus gros contributeurs à l'organisation, et les dix premiers qualifiés lors de la demi-finale de mardi.