Le "beau message" de la victoire suisse, Slimane quatrième, la candidate israélienne huée... Retour sur la soirée de l'Eurovision à Malmö

Après une semaine éprouvante, la musique a finalement repris ses droits samedi à Malmö (Suède) pour le 68e concours de l'Eurovision.

L’Eurovision 2024 à Malmö en Suède, c’est terminé. L'édition a été compliquée, heurtée par le contexte géopolitique, avec des manifestations appelant au boycott de la candidature d’Israël et des huées samedi 11 mai pendant la prestation de la chanteuse Eden Golan, qui termine finalement cinquième. Mais cette 68e édition se termine avec la quatrième place du représentant français, Slimane et sa chanson Mon Amour. L’Eurovision a été remporté cette année par l’artiste suisse Nemo avec son titre The Code.

Le décompte final, samedi soir, marque la fin des votes. Ce moment des points, "c'est le moment où, depuis 1956, on offre la possibilité de voir qu'on se connecte les uns aux autres", analyse Thomas, du podcast 12 Points, le podcast qui décrypte l'Eurovision et fait référence. C'est aussi le moment où le ton monte dans les familles, devant les écrans de télévision.

Pour Quentin, le spécialiste géopolitique du podcast, "c'est le moment où Chypre donne ses 12 points à la Grèce et la Grèce donne ces 12 points à Chypre. Et on se dit : 'mais pourquoi ?'" Il anticipe : "Là, très clairement, c'est la Suisse qui va gagner". Mais quand la France empoche des points, lors du décompte des votes, jusqu'à en cumuler 12, l'équipe du podcast s'extasie : "On a marqué un but !"

Thomas, Quentin, Agathe et Vincent, les membres du podcast "12 points" au centre de presse de l'Eurovision, le 11 mai 2024. (BENJAMIN ILLY / FRANCEINFO)

"Un beau message" avec la victoire de la Suisse

Place ensuite à l'annonce du vote du public et c'est bien Nemo, de Suisse, qui se détache. "C'est un super beau message pour le monde, c'est trop bien, je suis trop heureuse, se réjouit Agathe du podcast 12 Points. Nemo se revendique non-binaire et sa chanson en parle. En plus la chanson est super, la mise en scène était géniale ! On vit un très beau moment."

Cette édition a tellement été marquée par la candidature israélienne, la contestation, que cette victoire dit quelque chose aussi de cette chape de plomb qui s'est abattue sur l'Eurovision. "Je pense que cette victoire dit aussi qu'il faut retourner au pays neutre, acquiesce Quentin, l'Eurovision doit retourner en pays neutre."

"Une très belle place" pour la France

La France a finalement fini quatrième : "C'est une très belle place, juge Quentin, et ça montre que l'Eurovision, même en France, peut fonctionner. Et quand on a un bon chanteur avec une mise en scène, ça fonctionne. Quand on envoie un professionnel, ça fonctionne." "Dans l'émotion, dans la voix, dans l'interprétation, dans le partage. Je pense qu'on ne peut pas être plus fier de notre prestation française que ça", complète son collègue Thomas.

"Pour la petite histoire : j'avais plus de voix hier et j'ai reçu tellement de messages, tellement de gens qui me supportaient venant de France et de partout ailleurs. Je voulais juste vous dire merci. J'espère que vous êtes fiers de moi. Nous, on est fiers de nous. Merci du fond du cœur." Slimane, représentant français à l'Eurovision 2024 à franceinfo

Au sortir de sa prestation sur scène, Slimane se dit justement "très ému puisque j'ai chanté dans ma langue, chanté l'amour, chanté la paix et d'être là où je suis arrivé aujourd'hui". Sa voix se brise avec l'émotion "mais ce n'est pas de la tristesse, c'est réellement de la fierté", dit-il. "Je suis très fier pour Nemo, il méritait de gagner, reconnaît-il. Mais on mérite vraiment d'exister, d'être entendus. Et on l'a été ce soir, je l'ai été ce soir. J'espère que vous êtes fiers de moi. Je suis quatrième, alors oui je ne suis pas premier, mais j'ai chanté en français avec une ballade qui parlait d'amour." Slimane repart la tête haute, et la Suisse sous les applaudissements.