La France, organisatrice de l'Eurovision Junior, choisit Enzo, 13 ans, pour la représenter le 19 décembre

Tic Tac : c'est la chanson portée par Enzo, 13 ans, pour représenter la France lors de l'Eurovision Junior, version enfant du télécrochet, organisé pour la première fois dans l'Hexagone, ont annoncé jeudi 21 octobre France Télévisions et l'Union européenne de radio-télévision (UER), organisme à l'origine de ce concours.

Après la victoire de Valentina en novembre 2020 avec le titre J'imagine, au tour de la France d'accueillir le 19 décembre la 19e édition de l'Eurovision Junior, organisée à la Seine Musicale et retransmis en direct sur France 2. Cette compétition réservée aux chanteurs de 9 à 14 ans mettra en compétition les représentants de 19 pays participants d'Europe et d'Asie centrale.

L'heure de la révélation a sonné @enzothesinger représentera la à l'#EurovisionJunior en direct de la @LaSeineMuicale



The waiting is over #enzothesinger will represent at #JuniorEurovision live from @LaSeineMuicale #JESC2021 #Imagine pic.twitter.com/yZGtaRl7Fu — Eurovision France (@EurovisionF2) October 21, 2021

" Tic Tac", entre charleston vintage et pop contemporaine

"Avec sa chanson qui évoque le temps qui passe si vite, Enzo nous embarque dans son monde si entraînant et vivant pour nous rappeler que la vie est à savourer chaque seconde", expose Alexandra Redde-Amiel, cheffe de la délégation française à l'Eurovision et directrice des variétés, jeux et divertissements de France Télévisions, citée dans un communiqué.

Son titre Tic Tac, oscillant entre charleston vintage et pop contemporaine, a été écrit et composé par Alban Lico (Vitaa et Slimane, Carla, Valentina). Il sera disponible dès minuit sur les plateformes de streaming et sites de téléchargement.

Né en 2008 dans les Yvelines, Enzo, fils d'un pilote, a grandi entre la France, Macao et Hong Kong. "Son énergie, son talent, sa voix unique font de (lui) un superbe représentant de la France", se félicite Alexandra Redde-Amiel.

Le vainqueur du concours sera le jeune artiste ayant recueilli le plus de votes du public (50%) mais aussi de l'ensemble des jurys nationaux (50%). Contrairement à la version adulte, l'Eurovision Junior permet de voter pour son propre pays. Il sera possible de se connecter à partir du 17 décembre dès 17H00 sur le site internet, pour voter pour trois pays de son choix.