"Info ou Intox" : Eurovision et manifestations contre la participation d’Israël, attention à ces images sorties de leur contexte

Info ou Intox s’intéresse à l’Eurovision. Samedi 11 mai s’est tenue la finale du concours de chant avec un certain nombre de polémiques autour de l’évènement. On a vu notamment des manifestations pro-palestiniennes, contre la participation de la candidate israélienne au concours en raison de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. De nombreuses images ont circulé autour de ces mouvements, et elles étaient parfois détournées de leur contexte.