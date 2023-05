Finale de l'Eurovision 2023 : quel est ce geste de "déception" de La Zarra qui a surpris les téléspectateurs à la fin du concours ?

Alors que les votes du public pour chaque pays étaient annoncés samedi soir, la représentante de la France a fait un geste que beaucoup ont interprété comme un "doigt d'honneur". La chanteuse a démenti.

Une 16e place qui déçoit. Au moment de découvrir son total de points à l'Eurovision, lors de la finale du concours samedi 13 mai à Liverpool (Royaume-Uni), La Zarra a fait, face caméra, un geste qui a interpellé les téléspectateurs. Certains y ont vu un doigt d'honneur, d'autres un "toz", une expression d'argot. Face à la controverse naissante, la chanteuse québécoise, qui représentait la France au concours de chanson, s'est rapidement expliquée, démentant la première version des faits. Retour sur une séquence polémique abondamment partagée et commentée.

"Je rêve ou La Zarra a fait un doigt d'honneur..." De nombreux téléspectateurs étonnés, voire choqués, ont commenté sur les réseaux sociaux les images qu'ils venaient de voir à la télévision.

D'autres spectateurs de l'Eurovision ont compris ce geste de La Zarra comme un "toz". Comme l'explique le magazine spécialisé Neon, ce mot vient de l'arabe et désigne un pet. Par extension et déformation argotique, il exprime un refus et s'est popularisé sous cette forme.

"Un geste de déception qu'on utilise entre amis"

La Zarra a confirmé cette interprétation. Interrogée par la presse à l'issue du concours, elle a fourni cette explication : "Bien que je représente la France, j'ai aussi une double culture. Ce n'est pas un geste négatif, c'est un geste de déception qu'on utilise entre amis", a-t-elle déclaré, précisant qu'il ne s'agissait "absolument pas" d'un doigt d'honneur.



Plus tard, dans un message de remerciement au public, publié sur Instagram, La Zarra s'est de nouveau exprimée sur sa réaction. "Je voulais vous préciser que le geste que j'ai fait (...) n'est absolument pas du mépris ou une insulte. Et en aucun cas un doigt d'honneur", a-t-elle écrit. "C'est un geste chez moi de déception qui veut dire 'whatever' qu'on pourrait traduire par 'ainsi soit-il'. Ni plus ni moins." Elle affirme n'avoir eu "aucune volonté de choquer ou de provoquer" et s'excuse "si cela a été mal interprété".

Devant les journalistes, elle a voulu finir sur une note positive : "Pour moi, on repart gagnants", a-t-elle assuré, après avoir dit être "très contente d'avoir participé à l'Eurovision". Pas de quoi effacer la déception, toutefois. L'Hexagone n'a plus gagné depuis 1977 avec Marie Myriam.