Eurovision : soupçonné d'avoir pris de la drogue, le chanteur du groupe italien va se soumettre à un dépistage

Le chanteur de Maneskin veut prouver au monde qu'il est blanc comme neige. Damiano David, leader du groupe italien qui a remporté l'Eurovision 2021, va se soumettre à un dépistage de drogue après un comportement signalé comme suspect pendant ce concours musical, ont annoncé les organisateurs dimanche 23 mai.

"Le groupe a fermement rejeté les allégations portant sur un usage de drogue et le chanteur en question va volontairement se soumettre à un dépistage", ont déclaré les organisateurs de l'Eurovision dans un communiqué (en anglais).

"Le groupe, son encadrement et ainsi que le chef de délégation nous ont informés qu'aucune drogue n'était présente" dans la "green room" où se trouvaient les artistes, "et ont expliqué qu'un verre avait été brisé à leur table et que le chanteur était en train de le nettoyer", précise le communiqué. L'Union européenne de radio-télévision, qui organise l'événement, "peut confirmer qu'un verre cassé a été trouvé après un contrôle sur place" et promet de communiquer "de plus amples informations en temps voulu".