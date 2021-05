Eurovision : on vous résume la polémique autour du groupe vainqueur, dont le chanteur est soupçonné d'avoir pris de la drogue

La polémique a alimenté les conversations des téléspectateurs et des internautes jusque tard dans la nuit. Pendant le concours de l'Eurovision, samedi 22 mai, les caméras braquées sur le groupe italien de rock Maneskin en coulisses ont filmé un geste du chanteur, Damiano David, qui a laissé croire à certains spectateurs qu'il consommait de la drogue en direct. Des internautes appellent à disqualification du groupe, qui nie formellement toute consommation de drogue.

La scène s'est déroulée dans la "green room", les coulisses du concours. Sur un canapé, les quatre membres du groupe italien Maneskin sont assis côte à côte, devant une table basse, sur laquelle se trouve un saladier rempli de bouteilles. Alors que la caméra les filme, le chanteur, Damiano David, se penche vers la table, avant de relever vivement la tête. A sa droite, le batteur du groupe, Ethan Torchio, lui jette un coup d'œil et lui donne un léger coup de coude. La scène ne dure que quelques secondes et ne permet pas de déterminer la nature du geste. Un poing serré pour fêter une bonne note ? Un regard au sol pour voir un objet tombé ?

Ce mouvement de tête est immédiatement interprété par les spectateurs comme une prise de drogue. Les réseaux sociaux s'emballent, les images sont reprises, commentées. Des internautes français appellent à la disqualification du vainqueur italien pour dopage. Dans la nuit, la page Wikipédia du groupe est modifiée par des internautes, pour y ajouter la mention de la scène et évoquer une "disqualification".

Le chanteur Damiano David a réagi à la polémique lors d'une conférence de presse tenue à l'issue du concours, à Rotterdam. Il a formellement nié avoir pris quelconque substance illicite. "Je ne prends pas de drogue (...) Pas de la cocaïne, s'il vous plaît", s'est-il défendu. Il a assuré que Thomas, son partenaire de scène, avait brisé un verre, ce qui expliquait son geste étrange.

Le groupe Maneskin a accepté de se soumettre à des tests antidrogue, a-t-il précisé dans un communiqué publié dans la nuit, sur Instagram. "Nous sommes très choqués que certains disent que Damiano se drogue. Nous sommes CONTRE les drogues et nous n'avons jamais pris de cocaïne. Nous sommes prêts à nous faire tester car nous n'avons rien à cacher", assurent-ils.

Des internautes viennent aussi à leur secours. "Voici la preuve que Thomas a réellement cassé un verre comme ils l'ont dit lors de la conférence de presse", avance l'un d'eux, images à l'appui, sans que l'on sache si ces images ont été filmées avant ou après la séquence polémique.

To everyone who keeps saying Damiano was using drugs: here's the proof that Thomas really broke that glass as they said in the Press Conference.

LET'S SHARE THIS PLEASE #Eurovision #maneskin “state zitti e buoni” pic.twitter.com/duIrsUpOrh