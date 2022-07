Eurovision : l'édition 2023 du concours ne sera pas organisée par l'Ukraine mais par le Royaume-Uni en raison de la guerre

La victoire du groupe ukrainien Kalush Orchestra à l'Eurovision, en mai, avait apporté de la fierté à un pays en lutte contre l'invasion russe. Mais l'Ukraine n'organisera pas la prochaine édition du concours de chanson, qui se tiendra au Royaume-Uni en 2023, ont confirmé le gouvernement britannique et l'Union européenne de Radio-Télévision (UER), lundi 25 juillet.

En juin, déjà, cette dernière avait annoncé qu'elle ne pourrait pas se tenir en Ukraine "pour des raisons de sécurité". Des discussions avaient été entamées avec le Royaume-Uni, qui s'était porté volontaire, et avait terminé à la seconde place du concours.

"A la suite d'une demande de l'Union européenne de Radio-Télévision et des autorités ukrainiennes, la BBC a accepté d'accueillir le concours l'année prochaine", a confirmé dans un communiqué la ministre britannique de la Culture Nadine Dorries, lundi. "Cette Eurovision est celle de l'Ukraine, et c'est un véritable privilège et honneur pour le Royaume-Uni de soutenir nos amis", a-t-elle ajouté sur Twitter.

It’s official. Eurovision is coming to the UK.



This is Ukraine’s Eurovision and it’s an absolute privilege and honour for the UK to be supporting our friends pic.twitter.com/xi3rXu8E2g