Eurovision junior : entretien avec Enzo, qui représentera la France lors de la compétition

Enzo défendra les couleurs de la France à l'Eurovision junior, dimanche 19 décembre. Il n'a que 13 ans, mais déjà des habitudes de pro. "Tic Tac c'est une chanson qui bouge, c'est important de prendre son souffle et respirer bien. Le plus difficile, c'est la chorégraphie pour moi parce que je suis habitué à chanter. (…) Bouger c'est toujours quelque chose que j'adorais faire, mais pas professionnellement", confie le jeune garçon. Enzo a débuté la musique à l'âge de 2 ans, inspiré par les concerts d'Ed Sheeran et Soprano.

Fan d'Ed Sheeran et Justin Bieber

Enzo, qui a un père pilote, parle anglais et admet être plus à l'aise quand il chante dans la langue de Shakespeare. "Il y a un truc quand je chante en français qui est trop cool, et j'adore", ajoute ce dernier. Parmi ses idoles, il cite l'artiste Ed Sheeran, qu'il "admire beaucoup", mais aussi Justin Bieber. "C'est des artistes qui ont cartonné et je veux faire comme eux, j'adore leur style de chansons", poursuit Enzo. Il se produira face à 35 millions de téléspectateurs européens. "Peu importe le résultat, je serai content de ma performance, j'espère", conclut-il. La compétition se déroulera à la Seine Musicale, à Paris, à partir de 16 heures. "Il y aura ici beaucoup de monde tout à l'heure, notamment dans le public avec 3 500 personnes", rapporte le journaliste Alexandre Le Quéré.