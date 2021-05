Eurovision 2021 : Barbara Pravi et la France ratent d'un cheveu la victoire en terminant à la deuxième place, coiffées par l'Italie et le groupe Maneskin

L'Italie a remporté le 65e concours de l’Eurovision samedi 22 mai à Rotterdam (Pays-Bas). Avec le titre Zitti e buoni, le groupe italien Maneskin a emporté la majorité des voix des jurys et du public dans une lutte serrée avec les autres candidats, et a obtenu 524 points. C'est la première fois depuis 2017 qu'une chanson sans anglais l'emporte. La France, représentée par Barbara Pravi et son titre Voilà, a terminé a une rageante deuxième place avec 499 points. Elle n'a pas démérité, puisque la France décroche son meilleur résultat depuis 30 ans et une deuxième place en 1991.

Le succès de la francophonie

La France a réussi à convaincre autant les jurys que le public puisqu'elle remporté 248 et 251 points lors des deux votes successifs, le meilleur score pour un candidat français dans l'histoire du concours. C'est une très belle performance pour la francophonie qui pour la première fois depuis la victoire de Céline Dion en 1988, place deux chansons sur le podium, avec la Suisse qui termine en troisième position avec le titre Tout l'univers, du jeune Gjon's Tears, découvert dans le télé-crochet The Voice. Vous pouvez retrouver ci-dessous la prestation de la candidate française.