Eurovision : en immersion avec les fans de Bilal Hassani

De la France à Tel-Aviv (Israël), il n'y a qu'une passion : Bilal Hassani. Affublés de leurs drapeaux et maillots aux couleurs de la France, les fans français du jeune chanteur parisien ne cachent pas leur espoir et leur enthousiasme. "Il y a de bons espoirs. Bilal a fait une super prestation. La répétition était géniale et je crois fortement en lui". En plus de ses performances artistiques, le chanteur est très engagé contre le cyberharcèlement.

Euphorie des supporters, crispation en coulisses

Lors de son avant-dernier passage sur scène, le chanteur est apparu crispé. "On sent l'excitation. Il a envie d'y être et de donner le maximum", détaille sa maman. Moins de 200 fans français ont fait le déplacement à cause des prix des hôtels jugés prohibitifs. Une poignée de privilégiés qui espèrent assister à la première victoire française à l'Eurovision depuis Marie Myriam en 1977.

