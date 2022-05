Eurovision 2022 : ultimes préparations pour le groupe breton Alvan et Ahez

Samedi 14 mai, le concours de l'Eurovision se déroule à Turin, en Italie. Le groupe breton Alvan et Ahez représente la France avec une chanson mêlant électro et Moyen-âge.

La finale de l'Eurovision se déroule à Turin (Italie), samedi 14 mai. Elle sera suivie par 200 millions de téléspectateurs en Europe. Le groupe breton Alvan et Ahez représente la France. Parmi ses membres, les trois chanteuses ont l'habitude de se produire ensemble, en breton. "Ce n'est pas une langue qui est désuète (…) elle a sa place dans tout type de styles, de genres musicaux", assure Sterenn Le Guillou, du groupe Alvan et Ahez. Leur musique, inspirée d'un conte celtique, fait se rencontrer musique électro et Moyen-âge.



"Ça représente bien la diversité de la France"

Des dizaines de supporters français se sont rendus à Turin (Italie) pour soutenir le groupe. "C'est une fierté pour la Bretagne et pour toutes les régions de France qui ont des particularités linguistiques et des minorités linguistiques. Ça représente bien la diversité de la France", assure une femme. Le groupe fait partie des outsiders du concours, alors que l'Ukraine est le favori des pronostics.