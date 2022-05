Eurovision 2022 : le groupe breton Alvan & Ahez jouera la partition de la France

Le grand soir approche dans la grande salle encore déserte de Turin (Italie). C’est pour l’heure le temps de la répétition. Des paroles en langue bretonne, musique électro, dans une ambiance pyrotechnique à dominante verte. C’est plus qu’une chanson et le groupe Alvan & Ahez est prêt à embarquer l’Europe entière. "C’était trop cool d’être sur scène enfin. À la fin on a surtout le feu [du spectacle, ndlr]", confie Sterenn Diridollou, membre du groupe.

"Il y a une bonne ambiance entre nous tous"

Quelques heures plus tôt, les quatre artistes ont rencontré dans un parc une centaine de supporters. Ils ont été applaudis. "Il y a une bonne ambiance entre nous tous, même avec la délégation", assure l’un des membres du groupe. Cela fait plusieurs semaines que les groupes ont enchaîné les performances dans toute l’Europe pour se faire connaître, aimer, avant de sauter dans le grand bain de l’Eurovision 2022, samedi 14 mai.