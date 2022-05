Eurovision 2022 : l'Ukraine remporte le concours avec le groupe Kalush Orchestra, la France se classe avant-dernière avec Alvan et Ahez

L'an prochain, le concours de l'Eurovision n'aura probablement pas lieu à Kiev. Mais, c'est le groupe Kalush Orchestra qui a remporté la 66e édition de la compétition, dimanche 15 mai à Turin, en Italie, grâce à sa chanson Stefania, qui a été plébiscitée par le public, qui lui a accordé la bagatelle de 439 points, record de l'Eurovision, pour arriver au total de 631 points.

Kalush Orchestra, ses rythmes folkloriques et sa partie rap, succède au groupe italien Maneskin. Le Royaume-Uni et l'Espagne complètent le podium d'une compétition marquée par le soutien de la communauté artistique à l'Ukraine. Le chanteur du groupe Kalush Orchestra a même lancé un mot de soutien aux combattants assiégés de l'usine Azovstal de Marioupol à l'issue de son titre.

Your winners of the #Eurovision Song Contest 2022 - Kalush Orchestra! pic.twitter.com/qZpljY19SX — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 14, 2022

Le commentateur ukrainien, qui officiait depuis un bunker, n'a pu retenir sa joie au moment d'annoncer la victoire de son pays.

La France, qui avait frôlé la victoire l'an passé grâce à Barbara Pravi et sa chanson Voilà, se classe cette fois à la 24e place et avant-dernière place, avec 17 malheureux points. Seule l'Allemagne, abonnée au fond du tableau, fait pire, avec 6 points.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réagi tard dans la nuit sur le réseau social Telegram. "Notre courage impressionne le monde, notre musique conquiert l'Europe ! L'année prochaine, l'Ukraine accueillera l'Eurovision. Ce sera la troisième fois de l'histoire, et j'espère, pas la dernière. Nous ferons tout notre possible pour accueillir le concours, un jour, à Marioupol, dans une ville libre, paisible et libérée !"