Conchita Wurst révèle sa séropositivité

Le célèbre drag-queen autrichien, qui a gagné le concours de l'Eurovision en 2014, annonce sur Instagram qu'il est séropositif.

"Il est temps de me libérer d'une épée de Damoclès : je suis séropositif depuis plusieurs années", écrit Conchita Wurst, sur son compte Instagram, dimanche 15 avril. Tom Neuwirth, rendu célèbre par sa performance de drag-queen lors de l'Eurovision de 2014, précise qu'il fait le choix de l'annoncer lui-même, car il a fait l'objet de menaces de la part d'un ancien petit ami.

"Cette information ne regarde pas le public, mais un ex-petit ami menace de la révéler. Je ne donnerai à personne le droit de m'effrayer et d’influer sur ma vie", explique le chanteur.

Les informations sur ma séropositivité sont peut-être neuves pour vous, mais mon statut de séropositif ne l’est pas. Ma santé est bonne et je suis plus fort, motivé et libre que jamais.Conchita Wurst

Avec cette annonce, Conchita Wurst espère "donner du courage aux personnes contaminées par le VIH et contribuer à la lutte contre la stigmatisation" des porteurs du VIH.