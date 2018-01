En guise de bonne année, Benjamin Biolay et Grégoire s'écharpent autour d'un plagiat

Petit clash de début d'année pour Benjamin Biolay et Grégoire. Benjamin Biolay n'a pas apprécié la dernière chanson de Grégoire tout juste sortie. Mes enfants, où Grégoire s'adresse à son fils et à sa fille, ressemble, selon lui, en tous points, à sa chanson Ton héritage sortie en 2009, et où il parle à sa fille. L'auteur-compositeur l'a fait savoir sur Instagram, dimanche 31 janvier.

Il a posté une vidéo où il reprend la mélodie de Grégoire, mais avec ces paroles : "Sachez que copier c'est pas beau même si travailler c'est trop dur. Contre cent notes et 3000 mots, contre les cris et les murmures, il y a moyen de faire un morceau surtout pour sa progé­ni­ture. Sans faire d'emprunt ou pas trop et sans se faire gauler c'est sûr. Il n'y a que la honte qui dure".

Grégoire n'a pas tardé à réagir sur Twitter en reprenant plusieurs chansons dont I Will Survive, Le Géant de papier, Les Feuilles mortes . "Personne n'a le monopole d'une suite d'accords Monsieur", rétorque-t-il avant d'inviter Benjamin Bilay à lire le poème qui a inspiré la chanson.

C’est la récré mon BB? Personne n’a le monopole d’une suite d’accords Monsieur « Me Myself and I » et personne n’a le monopole d’un thème : relis « si... » de kipling, enfin lis-le plutôt... bonne année quand même... @Benjamin_Biolay pic.twitter.com/kxxZPuGJ1i — Gregoire Officiel (@Gregoireoff) 31 décembre 2017

"Des chansons d’un père qui parle à ses enfants, il y en a des milliers", a par ailleurs ajouté Grégoire au Parisien. Mais Benjamin Biolay n'en reste pas là. Dans une stoty publiée lundi 1er janvier, citée par Les Inrocks, le chanteur répond : "Le maître de musique. Il nie comme jamais. J'en étais sûr mais on s'est bien marré!".

Pour arbitrer le match, voici les deux chansons en question :