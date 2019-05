"Rocketman" : Dexter Fletcher met Elton John sur le divan

Avec "Rocketman", Dexter Fletcher réussit son film sur Elton John (souhaité et imaginé, dès le début, par le chanteur lui-même) en alliant de manière originale comédie musicale et… psychanalyse.

Il y a des premiers plans qui, comme les premières lignes d’un bon roman, marquent d’emblée un long métrage. Les premières images de Rocketman sont de ce type. Elton John surgit, au fond d’un couloir : en contre-jour, sa silhouette en ombre chinoise apparaît la première, ou plutôt celle de son costume de scène, une combinaison dotée de grandes ailes. Le chanteur qui s’approche peu à peu porte une coiffe à cornes et des lunettes à la monture perlée en forme de cœur.

Point de non-retour

Un accoutrement extrême, comme le symbole du stade ultime : Elton John est au sommet, mais c’est aussi le point de non-retour pour le chanteur dévasté par l’alcool, la drogue et une foule d’autres addictions. Brusquement, on retrouve l’homme (brillamment interprété par Taron Egerton) dans une réunion d’alcooliques anonymes. Comme pour annoncer que cette fois, il se prend en charge. Il est à bout de forces, à cran. Et une femme l’interroge, précisément comme s’il était sur un divan. La psychanalyse peut commencer. Le film aussi.

Rocketman est le cinquième film de Dexter Fletcher, réalisateur du multi-oscarisé Bohemian Rhapsody. Il utilise ce fil, l’analyse, pour poser les questions, comme autant de chapitres de la vie (ou plutôt d’une partie de la vie, en gros les quarante premières années) du chanteur. Les réponses, elles, prennent la forme d’une comédie musicale. Une double astuce de mise en scène qui offre au film une originalité qui le distingue clairement d’un biopic.

Les chansons, fil conducteur du film

Les chansons d’Elton John (dont les textes ont été modifiés quand c’était nécessaire pour coller au film) servent donc de fil conducteur, presque à la manière d’un livret d’opéra. Your song, I’m still standing, Sorry seems to be the hardest word, ou encore Rocket Man, tous ces tubes offrent autant de thèmes abordés par la psychanalyse d’Elton : l’amour, la solitude, le pardon, la force de se relever...

La référence à l’enfance est l’une des constantes de ce film. Elle exprime la gratitude notamment pour une ouverture exceptionnelle de la famille à la musique, qu’elle soit classique (Elton John est passé par la Royal Academy of Music), rock (l’époque Teddy boy d’Elton), jazz, soul, country. Mais elle exprime aussi et surtout le ressentiment face au manque cruel d’affection paternelle qui ne cessera de le hanter.

Une "vie de solitude" ?

Avec pudeur et de l’humour, parfois, le film aborde tout : l’amitié, à travers l’indéfectible relation quasi-fraternelle avec Bernie Taupin (Jamie Bell, très convaincant), l’auteur des textes d’Elton John. L’homosexualité, annoncée à sa mère depuis une cabine téléphonique… "Tu as choisi une vie de solitude pour toujours", lui répond-elle. L’amour, enfin, à travers la relation tumultueuse et même néfaste avec le beau John Reid (Richard Madden, parfait méchant) qui sera longtemps son manager (un trait également présent dans Bohemian Rhapsody sur Freddy Mercury).

Les chansons d’Elton John sont interprétées tour à tour par la plupart des acteurs qui se les transmettent à la manière d’une comédie musicale classique, mais en particulier, évidemment par Taron Egerton qui est Elton John. Très bon comédien, mais aussi chanteur, le Britannique a fait siennes les chansons au terme d’un long travail avec notamment la complicité de la star. La réussite de Rocketman est en partie là, dans la re-création d’un univers, à mi-chemin entre celui d’Elton John et celui des créateurs du film.

Energie

Le résultat est impressionnant. Moins pour la fidélité à un récit de vie que pour l’émotion qu’il procure et l’énergie qui en émane. Les chansons sont portées avec une incroyable fraîcheur (les titres chantés dans les bars anglais sont très entraînants, la scène du premier concert au Troubadour de Los Angeles est, elle, magique) et les chorégraphies sont efficaces même si elles sont peu nombreuses. Certes, Rocketman perd un peu son souffle dans sa deuxième partie. Sans doute parce que les ressorts qui ont donné naissance au chanteur, puis à son ascension, ne sont plus là à 40 ans, lorsque l’artiste fléchit sous le poids du succès et de ses excès.

La fiche

Genre : Biopic, Comédie musicale

Réalisateur : Dexter Fletcher

Acteurs : Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden

Pays : Royaume-Uni

Durée : 2h01

Sortie : 29 mai 2019

Distributeur : Paramount Pictures France



