"Elle rythme ma vie, c'est comme une grande sœur" : à Lyon, portrait d'une "swiftie", fan de la première heure de Taylor Swift

Elle se présente sur les réseaux sociaux comme actrice, écrivaine et scénariste. Mais ce matin-là, Margo Della-Guardia, 20 ans, est avant tout une swiftie. C'est ainsi que l'on appelle les fans de Taylor Swift. Elle s'apprête à voir pour la sixième fois son idole en concert. Dans la chambre girly de son domicile lyonnais, elle prépare sa tenue. Jupe courte plissée bleue, crop top blanc et jaune et baskets blanches, les vêtements de la jeune femme n'ont pas été choisis au hasard : "C’est la tenue que porte Taylor Swift dans le clip Shake it off", explique-t-elle.

Depuis ses huit ans, cette Lyonnaise est fan de l’artiste américaine. "Elle rythme ma vie c’est comme une grande sœur", confie-t-elle tout en remettant une dernière touche à son maquillage pailleté. "J’ai trop hâte." Comme à chaque fois, elle immortalise sa journée sur les réseaux sociaux. Des storys Tik Tok ou Instagram avec en fond sonore... certains tubes de l'icône américaine de la pop. Évidemment.

"Ça va être une longue, longue journée," indique-t-elle sourire aux lèvres avant de prendre le chemin du Groupama Stadium de Décines-Charpieu près de Lyon. Comme elle, des milliers de fans sont venus de très bonne heure. Deux mille d'entre eux ont même dormi sur place pour être sûrs d'être au premier rang.

Dans la file d'attente, on chante, on peaufine tenues scintillantes et maquillage et on s'échange des bracelets de l'amitié. Ces accessoires, loin d'être anecdotiques, sont un signe de reconnaissance, une manière de créer une communauté très forte autour de l’univers de l’artiste. "C’est le concert de notre vie, aucun concert ne pourra surpasser celui-là", témoignent deux autres swifties.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Margo Della-Guardia (@margodguardia)

A mesure que Margo s'avance et franchit les portiques de sécurité, la fièvre grimpe peu à peu. "Mes émotions, elles sont toutes mélangées. Le stress, parce que je veux être devant et l’excitation parce que je vais voir Taylor !". Signe de son exaltation, sa voix monte dans les aigus.

Après plus de dix heures d’attente entourée de ses amies, mission accomplie. C’est au premier rang qu’elle va observer les trois heures de show.