VIDEO. Le duo dance Disclosure annonce un nouvel album avec le single "Energy" et son clip réjouissant

Les rois du dance-floor britannique sont de retour avec un single ultra-énergique à écouter en cas de baisse de régime, qui annonce un album à paraître le 28 août. Le morceau est accompagné d'un clip très drôle à découvrir ci-dessous.

Cinq ans après Caracal, le duo de house britannique Disclosure annonce la sortie d’un nouvel album baptisé Energy pour le 28 août. Tout juste dévoilé, le premier single éponyme est une pépite ultra-énergique à écouter absolument si vous avez un petit coup de mou.



Le titre secoue d’emblée très fort avec les rythmes afro-house trépidants qui ont inspiré nombre de hits à ces rois du dance-floor, avant de basculer vers les belles nappes de synthé de la house music.









La harangue motivante du pasteur Eric Thomas

Ajoutant une louche de dynamite sur ce titre énergique, Guy et Lawrence Howard ont samplé une nouvelle fois le pasteur et "motivateur" américain Eric Thomas, celui-là même qui allumait la mèche de When a Fire Starts To Burn, l’un des hits incendiaires de leur premier album Settle en 2013.



Selon les deux frangins, Eric Thomas a inspiré le titre de leur album : "En gros, ce qu’il dit c’est le concept de l’album, c’est pour cela qu'Energy est devenu le morceau titre". "Lorsque nous sommes tombés sur Eric il y a de cela des années, il était une vraie mine d’or de citations inspirantes", exliquent-ils. "Même lorsqu’il parlait à une salle de cinq personnes, c’était comme s’il s’adressait à un stade. Il a une immense présence et une énergie qui se traduit si bien dans la musique – particulièrement la house music."



Qu’il s’agisse de se lever le matin, de faire de la gym, de mener un projet à bien ou de danser jusqu’au bout de la nuit, on peut difficilement faire plus motivant en effet que la harangue du pasteur Thomas : "I know you ain’t reach your best yet / You got more, you could do more / Right now, you should feel invicible / Powerful, strong, look / Where your focus goes, your energy flows / Are You hearin’ me ?" ("Je sais que vous n’avez pas encore atteint votre meilleur / Vous en avez encore, vous pouvez faire davantage / Maintenant, vous devriez vous sentir invincible / Puissant, fort, vous voyez / Où va votre attention, votre énergie va / Vous m’entendez ?").

Le clip montre la course effrenée du spermatozoïde

Le single est accompagné d’un clip très drôle signé Kid Studio (ci-dessus) qui achève de nous enthousiasmer. On y suit un moustachu chétif se lever aux aurores, faire ses exercices puis s’élancer en costume blanc à travers un tube…

Un clin d’œil évident à un film à sketches de Woody Allen, que les moins de trente ans risquent de louper : la course effrenée (et hilarante) des spermatozoïdes pour être le premier à atteindre l’ovule, une scène vue dans Tout ce que avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander (1972). On vous met l'extrait ici.







D’autres invités figureront sur l’album Energy, annoncé pour le 28 août. Les chanteuses Fatoumata Diawara, Kelis, Kehlani ainsi que les rappeurs Slowthai et Common, figureront sur ce quatrième album de Disclosure.