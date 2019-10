Tame Impala dévoile le single "It Might Be Time" et annonce un nouvel album pour février 2020

Kevin Parker de Tame Impala est de retour avec un nouveau single, qui annonce le très attendu successeur de l'album "Currents" sorti en 2015.

Après quelques jours de teasing insoutenable, Kevin Parker vient de lâcher le morceau : le très attendu prochain album de Tame Impala, baptisé The Slow Rush, est promis pour le 14 février 2020. Successeur de l'acclamé Currents sorti en 2015, il a été enregistré entre Los Angeles et le studio de Kevin Parker à Fremantle (près de Perth en Australie).



Tame Impala étant en studio (mais pas sur scène) le groupe d'un seul homme, le chanteur, compositeur et tête pensante Kevin Parker a enregistré, produit et mixé ce nouvel album entièrement lui-même.



Le groupe de pop psychédélique australien ne revient pas les mains vides : il dévoile pour l'occasion une nouvelle chanson, It Might Be Time. Un titre dominé par un clavier aux accents très Supertramp qui évolue au deux tiers vers une euphorie distordue à sirène et beat énorme qui s'arrête abruptement et laisse rêveur quant à la suite.







Le nouvel album devrait inclure le single Borderline paru plus tôt cette année, mais pas Patience. Regardez Borderline jouée fin mars au Saturday Night Live.







Si Tame Impala n'avait rien sorti depuis 2015, Kevin Parker a collaboré entre temps avec de nombreux artistes, en particulier Kanye West (sur Ye), Mark Ronson, Lady Gaga, Theophilus London et Travis Scott. Par ailleurs, Rihanna a repris Same Ol' Mistakes sur son album ANTI. Après son passage au festival américain Coachella en avril, le groupe australien était début juin au festival We Love Green (nous y étions, lire notre compte-rendu) puis en août à la Route du Rock de Saint-Malo.



Kevin Parker a également dévoilé la très onirique pochette de The Slow Rush.





