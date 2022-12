Musique : Rocío Marquez et Bronquio, le flamenco sublimé par des boucles électroniques

Le projet avait de quoi déboussoler, voire effrayer : "coller" de la techno sur du flamenco, cela risquait de ressembler à une bouillie surmontée d'un sacrilège. Bien heureusement, Tercer Cielo de la star du flamenco Rocío Marquez et du producteur électronique Bronquio, est tout l'inverse.

Rocío Marquez est déjà la cantaora flamenca la plus reconnue de sa génération, récompensée il y a deux ans, chez nous, par une Victoire du jazz, catégorie des musiques du monde, pour son précédent disque. Avec son compère andalou, le producteur de musique électronique Bronquio, ils ont longuement échangé pendant les confinements leurs rythmes, en studio, pour marier leurs deux univers. En se concentrant sur les points communs. "Il y a une similitude dans les rituels, qui impliquent beaucoup le corps, la fête, la foule, explique la chanteuse. C’est au commencement de tout, et en même temps c’est très normé, fluide, organique, avec des couleurs distincte Nous proposons un voyage, comme si l’on allait du noir au blanc".

"Ce serait comme contempler toutes les possibilités offertes sur un spectre très large, au cours d’un voyage profond et transformateur" Rocío Marquez à franceinfo





Bousculer sans trahir la tradition

De son côté, Bronquio a dû jongler entre respect d'une tradition séculaire et tentative de rendre ses boucles les plus organiques possibles. "Il a fallu apprendre de nouveaux codes, une nouvelle philosophie, une façon d’entendre la musique et le rythme, tout ce qui est propre au flamenco, se remémore-t-il. Il y a vraiment de grosses différences avec la musique électronique et pour traduire tout ça, il a fallu faire une conversion, faire passer la pulsation du monde du flamenco à l’ordinateur".

Cette musique hybride, portée par la voix sublime de la chanteuse, s'adapte à tous les environnements, aux dernières Trans Musicales de Rennes notamment, au début du mois, et cet album réussit ce qu'espère constamment tout amateur de musique : faire découvrir de nouveaux territoires.