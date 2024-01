Le duo Justice annonce son grand retour avec deux titres explosifs extraits d'un nouvel album attendu au printemps

Huit ans que Xavier de Rosnay et Gaspard Augé n’avaient pas sorti d’inédit. Est-ce pour cela qu’ils ont mis d’emblée les bouchées doubles ? Justice a publié mercredi 24 janvier au soir non pas un, mais deux titres, extraits de son prochain album baptisé Hyperdrama, annoncé pour le 26 avril.

Comme souvent, le tandem parisien joue ici sur le contraste de la brutalité électro et de la rondeur funky disco, voire de la mélancolie. Mais la nouveauté est d’avoir convié dans son antre un invité de choix au micro. Le premier single One Night/All Night est en effet illuminé par la voix de Kevin Parker, le chanteur de Tame Impala. "L’idée du morceau était de faire coexister disco et techno hardcore, mais tour à tour", explique le groupe. "On passe de l’un à l’autre de manière abrupte et pourtant fluide. Ça a servi de matrice à beaucoup de morceaux sur le disque." Une chanson obsédante accompagnée d’un clip, qui ressemble à l’exploration intérieure d’un corps humain. Aux manettes, le réalisateur Anton Tammi, connu notamment pour ses nombreuses vidéos pour The Weeknd.

Dévoilée dans la foulée, la pochette (ci-dessous) signée Thomas Jumin joue, elle aussi, à la fois sur le logo familier du groupe, la croix, et sur la transparence, puisque l’on voit pour la première fois au travers. Ce qu'elle contient ressemble là aussi à des formes humaines comme les côtes et les vertèbres.

Quant au second morceau dévoilé, l’agressif Generator, il vrombit comme aux premiers jours du duo et on voit d’ici comment ce titre se fondra parfaitement dans le mix avec leurs classiques sur scène. Le groupe, connu pour ses lives explosifs et dansants, a d’ailleurs prévu de partir jouer cet album sur la route sans attendre.

Coup d'envoi de la tournée 2024 à Coachella

Le coup d’envoi de la tournée est prévu les 12 et 19 avril au festival californien Coachella, là-même où Justice avait donné son tout premier concert en avril 2007. Le duo a prévu ensuite de regagner l’Europe et de faire halte au Primavera de Barcelone le 29 mai, puis dans nombre de festivals français : We Love Green le 1er juin, Beauregard le 4 juillet, Main Square le 6 juillet, Déferlantes le 11 juillet, Musilac le 13 juillet, Terres du Son le 14 juillet et Cabaret Vert le 17 août.



Cette tournée sera leur première depuis celle de leur troisième album Woman paru en octobre 2016. Une tournée qui avait donné lieu à un album live, Woman Worldwide, avec lequel Justice a remporté à Los Angeles le Grammy du meilleur album de dance/électronique, le 10 février 2019.