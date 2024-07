La crème de la French Touch jouera sur le toit de l'aéroport Charles-de-Gaulle le 17 juillet

Air, Phoenix, Etienne de Crécy, Benjamin Diamond, Alan Braxe : les fleurons de la French Touch originelle ont rendez-vous pour une soirée exceptionnelle, le mercredi 17 juillet, sur le toit du Terminal 1 de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, qui célèbre ses 50 ans. Baptisé Terminal 1, ce concert à ciel ouvert rendra hommage à la fois à cette porte d'entrée du monde en France et aux tenants de l'électronique française, qui ont tous contribué activement, chacun à leur façon, au rayonnement de la culture française dans le monde.

L'évènement, qui débutera à 18h30 et transformera le toit du terminal en dancefloor, est gratuit et accessible sur inscription sur la billetterie Dice dès mercredi 3 juillet à 11h. Le lieu est paré pour accueillir près de 2 000 spectateurs.

La soirée sera diffusée en direct sur le canal Twitch Monde d'Amazon Music et sur Amazon Prime. "Pour marquer les 50 ans de cet aéroport, première porte d'entrée en France, la French Touch tombe sous le sens pour valoriser 200 000 passagers accueillis par jour", expose à l'AFP Bertrand Sirven, directeur de la communication du groupe ADP (aéroports Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle). "Les passagers dans les avions sur les pistes pourront apercevoir ce concert, tout a été fait pour que le système lumineux pendant le show ne perturbe pas la circulation aérienne", poursuit le responsable. On ignore en revanche si le bruit des avions ne couvrira pas le son de la musique.

"La symbolique est belle"

"Une grosse fête sur le toit du Terminal 1, c'est séduisant, les aéroports sont une ouverture vers le monde", savoure de son côté Alan Braxe. La symbolique est belle, poétique", poursuit ce pionnier de la French Touch élébré par le duo Justice sur leur dernier album Hyperdrama avec le morceau Dear Alan (Cher Alan).

L'idée de jouer et d'être vus depuis des avions enthousiasme aussi Benjamin Diamond, qui jouera en duo aux platines avec Alan Braxe, auteurs avec Thomas Bangalter de Daft Punk du tube de 1998 Music sounds better with you sous le nom de Stardust. "Ça me paraît un peu surréaliste, mais c'est aussi pour cela que l'événement se passe à Roissy (autre nom de CDG), on se sent tout petit", commente-t-il. Le Terminal 1, dessiné par l'architecte français Paul Andreu, se distingue par sa silhouette géante singulière, entre soucoupe volante et camembert.

Air, duo emblématique de la French Touch, a lancé cette année une tournée marquante internationale en jouant dans l'ordre, pour la première fois, son premier album Moon safari, qui a fêté ses 25 ans en 2023.