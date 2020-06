"Comme dans Matrix" : Jean-Michel Jarre donne un concert live en réalité virtuelle dimanche pour la Fête de la musique

En partenariat avec la startup VRrOOm et le ministère de la Culture, le musicien d'avant-garde Jean-Michel Jarre propose une première mondiale dimanche 21 juin : un concert live en réalité virtuelle à suivre depuis tous les points du globe.

Ce sera sans doute l'évènement de cette édition particulière de la Fête de la musique en temps de pandémie. Toujours en pointe sur les nouvelles technologies, Jean-Michel Jarre propose dimanche 21 juin une première mondiale : il jouera en direct depuis son studio, "en avatar, comme dans Matrix", dans un univers imaginaire et virtuel où il pourra être rejoint "par les avatars des spectateurs en immersion totale".



Baptisé Alone Together, ce concert inédit soutenu par le ministère de la Culture est prévu pour durer 45 minutes. Réalisé par la startup française VRrOOm, il sera retransmis simultanément en direct sur toutes les plateformes digitales, accessibles de n'importe quel point du globe, à partir de 21h15 dimanche 21 juin (marche à suivre ci-dessous).



La session sera aussi projetée sur grand écran de façon silencieuse dans la cour du Palais Royal à Paris, devant une sélection d'étudiants d'écoles de formation du son et de l'image, munis de smartphones et de casques audio. Puis, ces étudiants pourront dialoguer en direct avec l'avatar de Jarre. S'ouvrira ensuite une "porte virtuelle" derrière laquelle le musicien les accueillera dans son studio, pour dévoiler les coulisses de la soirée.

Le musicien promet de "l'immersion totale"

Un avatar du rappeur américain Travis Scott avait été vu dans le jeu vidéo Fortnite pendant le confinement. Mais le projet de Jarre et de VRrOOm va plus loin. "Tout ce qui s'est fait maintenant, comme avec Fortnite, était pré-enregistré, dans un univers pré-existant. Là, c'est de l'immersion totale, dans un espace créé et en live. Comme dans Matrix. C'est à nous, artistes, de proposer des choses nouvelles", expose Jean-Michel Jarre.



La star internationale de la musique électronique, connue pour ses concerts spectaculaires son et lumière dans des lieux d'exception, des pyramides de Gizeh à la place Tian' anmen de Pékin, s'enthousiasme pour la réalité virtuelle qui "va dorénavant (lui) permettre de jouer dans des espaces inimaginables tout en restant sur une scène physique."



"Les réalités virtuelles ou augmentées peuvent être au spectacle vivant ce que l’avènement du cinéma a été au théâtre, un mode d’expression supplémentaire rendu possible grâce à de nouvelles techniques à une époque donnée", estime le musicien.

L'affiche du concert en réalité virtuelle "Alone Together" de Jean-Michel Jarre pour la Fête de la musique 2020. (ALONE TOGETHER VR LIVE CONCERT)

Gratuité de la musique : le cri d'alarme de Jean-Michel Jarre

Mais Jarre, qui fut président de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (Cisac), en profite pour tirer le signal d'alarme. "Il faut cesser de considérer que la musique est gratuite comme l'air qu'on respire. Derrière, il y a des auteurs, compositeurs, mais aussi des producteurs, des techniciens, qu'il faut rémunérer à leur juste valeur, et cet évènement est l'occasion de le rappeler".



"Les plateformes sont les seules à avoir fait leur beurre pendant le confinement sur le dos du virus avec des contenus de gens qui ont du mal à se nourrir dans différents endroits de la planète", pointe-t-il en estimant que "les musiciens sont toujours les grands oubliés du système".

Comment accéder au concert Alone Together ?

Pour voir le concert en live-streaming, rendez-vous dimanche à 21h15 sur le site de Jean-Michel Jarre, sur sa page Facebook ou sur le site de VRrOOm. Le show sera retransmis également sur toutes les plateformes digitales ainsi que sur la chaîne YouTube du ministère de la Culture et celle du musicien.



Pour vivre l'expérience en réalité virtuelle, vous devrez vous munir d'un casque VR câblé de type Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index, Samsung Odyssey, Windows MR. Téléchargez ensuite l’application VRChat sur Steam, Oculus, ou Viveport, créez votre identifiant, puis rendez-vous sur VRrOOm





Il est aussi possible de suivre le concert sur PC et Mac (sous Windows) en mode jeu vidéo. La marche à suivre est la même : téléchargez l’application VRChat sur Steam, Oculus, ou Viveport, créez votre identifiant, puis rendez-vous sur VRrOOm



Dans les deux cas, pensez à rafraîchir votre connexion après 20h le 21 juin.