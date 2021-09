Changement de musique à l'entrée des joueurs du PSG au Parc des Princes : DJ Snake "ne peut pas accepter"

Le Français DJ Snake, dont la musique a résonné samedi pour la première fois à l'entrée des joueurs du PSG au Parc, n'est pas d'accord avec ce choix de la direction du club. Et il le fait savoir, en tant que supporter.

Alors que la direction du PSG a choisi une de ses chansons comme musique d'entrée des joueurs du club au Parc des Princes samedi 11 septembre, à la place d'un titre de Phil Collins qui résonne dans le stade parisien depuis 1992, le DJ français DJ Snake a déclaré lundi 13 sur ses réseaux sociaux "ne pas accepter cette situation".

"Cela ne s'y prête pas", selon DJ Snake

"J'ai fourni un son pour la présentation de Messi. J'ai découvert qu'on en a fait une musique d'intro pour l'entrée des joueurs alors que cela ne s'y prête pas", a expliqué DJ Snake sur Instagram et Twitter, ajoutant qu'il ne voulait pas nuire au club en "prenant la parole sur ce sujet, mais je ne peux pas accepter cette situation en tant que supporter".





Un changement qui reflète la nouvelle stratégie du club



Samedi soir, avant la victoire du PSG contre Clermont (4-0) pour la 5e journée de Ligue 1, le public du Parc des Princes a découvert avec surprise que la chanson Who Said I Would de Phil Collins, habituellement lancée à l'entrée des joueurs, avait été remplacée par une musique du DJ Français, également connu pour être un supporter du club de la capitale.

Ce changement intempestif a fait grincer des dents une partie des supporters parisiens attachés à cette chanson, notamment sur les réseaux sociaux.



Selon Fabien Allègre, directeur de la diversification du PSG, cette décision s'inscrit dans la nouvelle stratégie du club, expliquait-il samedi 11 septembre dans Le Parisien. Le PSG veut être "un acteur culturel", capable de mettre en lumière "des grandes marques internationales, de jeunes talents dans l'art ou la mode", ou "participer à l'expression des talents musicaux du Grand Paris". Dont DJ Snake, star internationale originaire du Val-d'Oise.