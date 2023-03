Avec son nouvel album "Talisman", Fakear assume ses convictions écologistes

Fakear, connu dans le monde entier, notamment pour sa musique très organique, proche des éléments, n'a aujourd'hui plus peur d'assumer son combat pour l'environnement, au point d'inviter Camille Etienne, jeune militante très engagée et médiatique, à venir poser sa voix sur son nouvel album, "Talisman".

Derrière Fakear, il y a toujours eu Théo Le Vigoureux, un musicien qui pour son cinquième album, Talisman, n'avait qu'un souhait : "Rendre ça plus militant, plus combatif, ce qui voulait dire aussi mettre des mots dessus, en parler réellement... Ma musique prend un ton plus militant, tout simplement".

Et si sa musique a toujours embrassé la nature, portée par des sons très organiques et aériens, il lui fallait une voix forte. Cette voix, sur le morceau Odyssea, c'est celle de Camille Etienne, jeune militante écologiste à l'activisme inépuisable, et inspirant pour Fakear. "Déjà, la situation est devenue tellement grave que ça a commencé à être quelque chose que j'ai défendu dans ma vie personnelle de plus en plus fort, explique-t-il, et finalement ma rencontre et mon amitié avec Camille m'ont vachement inspiré aussi parce qu'elle, la manière qu'elle a de défendre ces valeurs et de porter ce combat, je trouve ça très rafraîchissant."

Avant c'était un message, quelque chose qui était en filigrane dans ma musique, même si je n'avais pas envie d'en faire un combat car j'avais peur d'être réduit à ça Fakear, à franceinfo

Redécouverte personnelle

Musicalement, Talisman est une respiration, comme on les apprécie dans un quotidien saturé d'inquiétudes et de colère. Ce n'est pas un hasard si l'album marque aussi le retour de Fakear dans son label d'origine, Nowadays Records, après plusieurs années en major, chez Universal. Le musicien s'est en réalité retrouvé. "J'ai l'impression d'avoir fait de l'oeil longtemps à toute la scène anglaise, à essayer de ressembler à mes idoles, des Four Tet, Bonobo ou Floating Points et finalement je me rends compte que, d'abord, c'est vain, et ensuite ce n'est pas moi, s'exclame-t-il. Il y a une sorte de quête identitaire qui s'est conclue, comme quand on est au collège et qu'on se cherche en trouvant des modèles chez les gens qu'on admire."

Il y avait ce truc qui habitait ma musique depuis longtemps et j'ai l'impression que sur cet album j'ai enfin trouvé la réponse, c'est-à-dire arrêter de me chercher Fakear, à franceinfo

Reparti sur les routes, Fakear et son équipe ont décidé de ne plus produire de produits dérivés, pour commencer à penser la tournée comme une activité plus vertueuse écologiquement. L'exemple, au même titre que la musique, pour amplifier un message d'urgence.

Le nouvel album de Fakear | La chronique de Yann Bertrand écouter

Fakear, Talisman (Nowadays Records). Album disponible. En tournée.