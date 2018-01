Dolores O'Riordan, la chanteuse du groupe irlandais The Cranberries, est morte à l'âge de 46 ans

L'interprète de "Zombie" est morte à Londres, où elle se trouvait pour un enregistrement, a précisé son agent. La chanteuse du groupe irlandais The Cranberries, Dolores O'Riordan, lors d'un concert au festival Cognac Blues Passion, en Charente, le 7 juillet 2016. (GUILLAUME SOUVANT / AFP)

Dolores O'Riordan, la chanteuse de The Cranberries, est morte "soudainement" à l'âge de 46 ans, annonce son agent lundi 15 janvier. L'interprète de Zombie se trouvait à Londres (Royaume-Uni), où elle participait à un enregistrement avec le groupe irlandais. Son agent n'a pas donné de détails sur les causes de sa mort. Il a précisé que sa famille était "dévastée par la nouvelle" et a demandé que l'on respecte leur intimité.

Quarante millions d'albums vendus

Dolores O'Riordan, mère de trois enfants, était originaire de Limerick, dans l'ouest de l'Irlande. Selon l'Irish Times (en anglais), elle a rejoint The Cranberries en 1990. Le groupe a accédé à la notoriété en 1993, après la sortie du titre Linger. Selon son site officiel, il a vendu plus de 40 millions d'albums.

Les membres de The Cranberries s'étaient séparés en 2003, puis avaient reformé le groupe en 2009. Ils avaient sorti un dernier album acoustique, Something Else, en 2016. Le groupe avait dû annuler plusieurs dates de concert en Europe et en Amérique du Nord à cause de l'état de santé de Dolores O'Riordan.