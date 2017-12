DIRECT. Regardez le spectacle "Stars 80 Triomphe !" sur France 2

Sabrina, Lio, Plastic Bertrand, Jean-Luc Lahaye, François Feldman… Idoles des années 80, ils seront tous sur la scène de l'U Arena de Nanterre, samedi 2 décembre, pour présenter "Stars 80 Triomphe !". Un nouveau spectacle créé pour célébrer les dix ans de la tournée Stars 80. France 2 diffuse cette soirée exceptionnelle à partir de 20h55, et vous pouvez la regarder sur franceinfo.fr.

• Des dizaines de stars sur scène. Outre les noms cités plus haut, Patrick Hernandez, Cookie Dingler, Emile et Images ou encore Peter et Sloane se succéderont sur scène. Deux invités de marque rejoignent la troupe habituelle de Stars 80 : Gilbert Montagné et Kool & The Gang.

• Une tournée lancée en 2006. "Stars 80 Triomphe !" est le point d'orgue de la nouvelle tournée Stars 80, lancée l'an passé pour les dix ans de la troupe. Car ces concerts d'idoles de la décennie sont nés en 2006, même s'ils n'ont pris ce nom qu'en 2013. Et ils ont donné lieu à deux films, dont le second sort en salle le 6 décembre.

• Un succès inattendu. La tournée, qui a parcouru tout l'hexagone, se joue à guichets fermés. Un succès que personne n'attendait en 2006 : "Je pensais qu’on allait faire deux concerts et qu’on allait devoir rembourser les producteurs", assure Jean-Pierre Mader à franceinfo, qui raconte les coulisses de ce succès.