"Je n’aurais jamais cru que le train passerait une deuxième fois" : "Stars 80", une belle histoire à plus d'un titre

A l'époque, Emile et Images font, par exemple, entre 120 et 130 concerts par an, le plus souvent pour participer à des animations municipales. De quoi vivre correctement, surtout si on ajoute les droits d'auteur, mais "rien à voir avec le confort ou la technique que nous apporte Stars 80. Aujourd'hui, c'est le grand luxe !", sourit Jean-Louis Pujade, le batteur du groupe.

A l’origine de cette success-story, deux hommes : Olivier Kaefer et Hugues Gentelet. Au début des années 2000, ils produisent des artistes qui ont connu, vingt ans plus tôt, une gloire éphémère. Lio, Emile et Images, Sabrina, Jean-Luc Lahaye, Cookie Dingler… "Ils avaient encore du succès car leurs chansons génèrent toujours des droits d’auteur, mais on écumait les salles des fêtes pour des galas", se souvient Olivier Kaefer.

Quatre dates sont finalement programmées. "Je pensais qu’on allait faire deux concerts et qu’on allait devoir rembourser les producteurs", se souvient Jean-Pierre Mader. L’auteur-compositeur-interprète de Macumba n’en revient toujours pas : "On a fait le 'Top 50', on a été passés de mode et on remplit de nouveau des Zénith. Je n’aurais jamais cru que le train passerait une deuxième fois…"

Dix ans plus tard, la tournée a vendu plus de trois millions de billets, un record, en remplissant les plus grandes salles de concert de l’Hexagone et même le Stade de France à deux reprises. Et le second film consacré à l’aventure de cette troupe, Stars 80, la suite, dans lequel de nombreux artistes jouent leurs propres rôles, sort le 6 décembre au cinéma. Près de deux millions de spectateurs avaient vu le premier opus, sorti en 2012 et réalisé par Frédéric Forestier et Thomas Langmann.